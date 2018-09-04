График плановых работ энергетиков на 5 сентября

Для обеспечения потребителей Республики Саха (Якутия) качественной и бесперебойной электроэнергией, энергетики ежедневно проводят подключение новых абонентов к электрическим сетям и последовательные ремонтные работы энергообъектов.

В связи с проведением ремонтных работ в охранной зоне объектов электросетевого хозяйства, 5 сентября предстоят временные ограничения электроснабжения. Для удобства наших потребителей основная часть ремонтных работ проводится нами в дневное время летних рабочих будней, когда существенно снижено потребление электроэнергии. Плановые временные ограничения электроснабжения коснутся города Якутска и четырех районах Якутии по следующему графику:

г. Якутск:

09:00-12:00 – п. Пригородный (частично), М. Марха(частично), Маганский тракт 2 км (частично), Короленко 7, 5/1, Ломоносова 39, 52, 33, 46 – подключение потребителей, замена провода на СИП;

09:00-15:00 – пер. Энергетиков 2 А, 1 База 5- 42/1– замена провода на СИП;

09:00-16:30 – П. Алексеева 83- 83/17,Асямова 1-17, Ф. Кона 16-41, Котенко, Егорова, Ногина (частично), М. Марха(частично);

09:00-18:00 – Покровский тракт 10 км – монтаж терминала;

13:00-17:00 – Асямова 19- 29,Ф. Кона 36/1 А, Ногина 10 А- 33, Котенко 18/3-55, Сергеляхское шоссе 11,13 км, Вилюйский тракт 3, 4 км, Чусовского 57/1- 65/1, Короленко 7, 5/1, Ломоносова 39, 52, 33, 46 – подключение потребителей.

Намский улу с:

10:00-16:00 –коровник к/х Аргунов, конебаза села 1 Хомустах – плановая замена площадки КТП.

Томпонский район:

09:30-17:00 – с.Кескил.

Вилюйский район:

10:00-18:00 – г. Вилюйск (микрорайон Арболит, Хомустах, Химия, Песчаная, Юбилейная, Кондакова, Черканова, Иона Попова, Кулаковского, частично Интернациональная, Лесная, Хомустахская) – ремонтные работы на ВЛ 6 кВ «Арболит».

Ленский район:

10:00-15:00 – с. Мурья, с. Батамай, с. Беченча, с. Южная Нюя, объекты «Стройтрансгаз» и речного порта – техобслуживание РЛ на линии;

09:30-11:00, 18:30-19:30 – г. Ленск (Нюйская, 16) – замена опор, монтаж СИП.

В графике возможны изменения.

Напоминаем, что согласно п. 31(6) раздела II постановления Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 потребитель электрической энергии обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовности к его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

Сетевые организации не несут ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения потребителем услуг требований настоящего пункта и повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности государства, значительный материальный ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения непрерывных технологических процессов производства.