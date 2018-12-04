График плановых работ энергетиков на 5 декабря

Для обеспечения потребителей Республики Саха (Якутия) качественной и бесперебойной электроэнергией специалисты Центральных и Западных электрических сетей ежедневно ведут работы по подключению новых абонентов к электрическим сетям и последовательные ремонтные работы на объектах электросетевого хозяйства, которые невозможны без введений плановых временных ограничений электроснабжения.

Для удобства наших потребителей основная часть ремонтных работ проводится в дневное время рабочих будней, когда существенно снижено потребление электроэнергии. Временные ограничения электроснабжения 5 декабря в г. Якутске и ряде районов будут проводиться по следующему графику:

г. Якутск:

09:00-12:00 – Базовый пер. (частично) – работы по технологическому присоединению потребителей;

09:00-12:00 – 8 Марта 63 – работы по заявкам Якутского отделения Энергосбыта;

09:00-16:00 – 1-я Пристанская, 2-я Пристанская, 50 лет Советской Армии 86/3-106 –капитальный ремонт ВЛ;

09:00-17:00 – Октябрьская 27, 27/1, 27/2, 29, 28/1, 27/4, Тургенева 2, 6, 8, Ломоносова 102, 106, 102/2 – заводка кабельной линии;

09:00-17:00 – Заводская 2-20/1, Бекетова 12-48, Три Сосны – работы по заявкам Якутского отделения Энергосбыта;

09:30-14:00 – Мелиораторов 4/2 – пасынковка опоры;

13:30-17:00 – Семилетка 20, 22, Жорницкого 7/31, 46, Якутская 21-29, Пионерская 6/2, Намский тракт 14 км –работы по технологическому присоединению потребителей;

13:30-17:00 – Сергеляхское шоссе 4, 5 км – монтаж СИП;

14:00-16:00 – Малая Марха мкр-н (частично) – работы по технологическому присоединению потребителей;

14:00-17:00 – Кузьмина 26/2-34/3 – ремонт выключателя нагрузки.

Мегино-Кангаласский район:

13:00-13:30 – с. Бедеме, с. Техтюр, с. Томтор – оперативные переключения;

13:00-15:00 – с. Тарат, с. Балыктах, с. Тюнгюлю (Придорожный, бойня, АЗС) – работы в охранной зоне энергообъектов;

15:00-15:30 – с. Тюнгюлю, с. Тумул, с. Тарат, с. Балыктах, с. Нуорогана – оперативные переключения.

Олёкминский район:

12:00-17:00 – с. Кыллах – замена опоры ВЛ.

Сунтарский район:

14:30-16:30 – с. Сунтар (мкр-ны Озеро Саскылах, Сельхозхимия; авиапорт, нефтебаза, туббольница) – замена КТП, подключение новой КТП.

В графике возможны изменения.

Напоминаем, что согласно п. 31(6) раздела II постановления Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 потребитель электрической энергии обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовности к его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

Сетевые организации не несут ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения потребителем услуг требований настоящего пункта и повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности государства, значительный материальный ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения непрерывных технологических процессов производства.