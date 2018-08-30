График плановых работ энергетиков на 31 августа

Для обеспечения якутян качественной и бесперебойной электроэнергией, энергетики ежедневно проводят подключение новых абонентов к электрическим сетям и последовательные ремонтные работы на объектах электросетевого хозяйства.

В связи с проведением ремонтных работ в охранной зоне энергообъектов, 31 августа предстоят временные ограничения электроснабжения. Для удобства наших потребителей основная часть ремонтных работ проводится нами в дневное время летних рабочих будней, когда существенно снижено потребление электроэнергии.

Временные ограничения электроснабжения 31 августа коснутся города Якутска и _ районов Якутии по следующему графику:

г. Якутск:

09:00-12:00 – Петра Алексеева 83/3, 83/9, 83/10, 83/13, 83/15, 83/18, 83/19, 83/20 – замена рубильника на ТП «143 квартал»;

09:00-12:00 – Кочнева 63/1, Три Сосны, Сергеляхское шоссе 10 км (частично) – работы по технологическому присоединению потребителей;

09:00-12:00 – Лермонтова 166, Винокурова 21-48, Ильменская 1-34, Лонгинова 19-80, Чайковского 16, Ново-Сайсарская 4-30/6, Билибина 13/5-19/25, Ново-Карьерная 20/1, 20/2 – пасынковка опоры;

09:00-15:00 – 1-я База 5-42/1 – пасынковка опоры;

09:00-17:00 – Ленина 3/1, 3/3, 5/1, 7/1, Хабарова 7, 7/1, 9/1, Курашова – замена КСО ТП «Котельная квартала А»;

09:00-17:00 – Дежнева 22, Чкалова 28, Неустроева 7/4-37/3 – работы по заявке Якутского отделения Энергосбыта;

13:30-17:00 – Халтурина 13, п. Пригородный частично – замена опоры;

13:30-17:00 – Заводская 12 – регулировка стрелы провиса;

14:00-17:00 – Экспериментальная, Есенина (частично), Намцырский тракт 1 км, Кирзавод (частично) – установка траверсы.

Вилюйский район:

09:00-18:00 – с. Сосновка, с. Староватова, с. Тосу, с. Балагаччы, с. Кирова, с. Сатагай — текущий ремонт СШ-35 кВ на ПС 35/10 кВ «Тосу»;

10:00-18:00 – г. Вилюйск (мкр-н ММС, ДРСУ, авиапорт) – установка опоры на ВЛ 6 кВ «Аэропорт», установка РЛНД-6, монтаж и подключение спуска на КТП-6/0,4, сборка и установка опоры.

Горный район:

13:00-17:00 – п. Илбенге – работы на ПС 35/10 кВ «Илбенге».

Ленский район:

09:00-17:30 – г. Ленск (Гагарина, Толстого) – подключение абонентов и установка опор на ВЛ 0,4 кВ ф. «Толстого»;

14:00-18:00 – г. Ленск (Заозерная, Толстого, Пушкина, Гагарина, Тургенева, Пионерская, Советская, Рабочая, Нюйская, Фурманова, Каландарашвили, Октябрьская, мкр-ны Чанчик, Мухтуйский, Мархинский, ДОУ «Чебурашка», СОШ №1, тубдиспансер, здание РИО «Ленский вестник», приют для престарелых) – строительно-монтажные работы ООО «Стройтрансгаз Трубопроводстрой»;

18:00-19:00 – г. Ленск (АЗС, СК «Олимп», МЧС) – подключение второго ввода нового ДОУ.

Мегино-Кангаласский район:

09:00-12:00 – п. Нижний Бестях (ГНС, Лесхоз, больница, Абалах, БАТП, Ленагаз, ЭТУС, Администрация улуса) – подключение новой отпайки на ВЛ 6 кВ Л-НС-1;

10:00-13:00 – п. Нижний (ТУСМ, ДСУ, АБЗ, АО «Энергосбыт») – бурение скважины, установка приставки, выправка опоры.

Хангаласский район:

09:00-17:00 – г. Покровск (мкр-н Звероферма), п. Мохсоголлох (частично) – замена кабельной перемычки;

09:00-17:00 – г. Покровск (частично) – ремонт ВЛ 6 кВ, Л-Немигюнцы.

В графике возможны изменения.

Напоминаем, что согласно п. 31(6) раздела II постановления Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 потребитель электрической энергии обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовности к его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

Сетевые организации не несут ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения потребителем услуг требований настоящего пункта и повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности государства, значительный материальный ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения непрерывных технологических процессов производства.