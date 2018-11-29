График плановых работ энергетиков на 30 ноября

Временные ограничения электроснабжения 30 ноября в г. Якутске и ряде районов будут проводиться по следующему графику: г. Якутск: 09:00-12:00 – Покровский тракт 9 км, Хатынг-Юряхское шоссе 9 км – работы по технологическому присоединению потребителей; 09:00-16:00 –Птицефабрика мкр-н (частично) – установка и снятие ПЗЗ; 09:00-16:00 – 1-я Пристанская (частично), 2-я Пристанская (частично), 50 лет Советской Армии 86/3-106 – капитальный ремонт ВЛ; 09:00-17:00 – Красильникова 2/1б, СОТ Ытык-Кюель, 1-я База 49/2, 92, 106, Билибина 13/5-19/26 – работы по заявкам Якутского отделения Энергосбыта; 13:30-17:00 – Сергеляхское шоссе 10 км, Лонгинова 22, Малая Марха (частично) – работы по технологическому присоединению потребителей; 14:00-17:00 – Студенческая 11а – пасынковка опоры; 14:00-17:00 – Лермонтова 102 – заводка КЛ. Ленский район: 14:00-17:00 – п. Витим (администрация, почта, АЗС, пожарная часть, частично Ленина, Вычужина, Луговая, Оболенских, Полевая, Набережная, Кооперативная) – замена траверсы на опоре ВЛ. Мирнинский район: 10:00-10:30 – г. Мирный (Вилюйская, Иреляхская, Транспортная, Экспедиционная, Мухтуйская, Таежная, Ленская, Нагорная, Набережная, Лесная, Интернациональная, Звездная, Целинная, Фабричная, теплопункт-Нижняя школа, СОШ №8, теплопункт МУП «Коммунальщик») — регулировка оборудования на комплектной трансформаторной подстанции; 14:00-16:00 – здание управления «Гарант-сервис», ул. Гагарина – испытание кабельной линии. В графике возможны изменения. Источник: Пресс-служба Центральных электрических сетей www.yakutskenergo.ru.

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