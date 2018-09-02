График плановых работ энергетиков на 3 сентября

Для обеспечения качественной и бесперебойной электроэнергией потребителей Якутии, энергетики ежедневно проводят последовательные ремонтные работы на объектах электросетевого хозяйства, а также работы по подключение новых абонентов к электрическим сетям, которые невозможны без введений временных ограничений электроснабжения.

Для удобства наших потребителей основная часть ремонтных работ проводится в дневное время летних рабочих будней, когда существенно снижено потребление электроэнергии. 3 сентября временные ограничения электроснабжения предстоят по следующему графику:

г. Якутск:

09:00-12:00 – Покровский тракт 9, 10 км (частично), Сергеляхское шоссе 13 км (частично), Окружное шоссе (частично) – работы по технологическому присоединению потребителей;

09:00-12:00 – Громова 1-18, Дежнева 34-55, Тимирязева 24, 26, Байкалова 36/1, Строда 57-78 – работы по заявке Якутского отделения Энергосбыта;

09:30-16:00 – Билибина 12- 21/12, Сергеляхское шоссе 11 км, Вилюйский тракт 6 км 11/1, 11/2 – ремонт Л-Сосновый берег;

13:00-17:00 – Солнечная 52/1, Жорницкого 7/16а, СОТ Птицевод (частично) – работы по технологическому присоединению потребителей.

Верхневилюйский район:

14:00-16:00 – с. Онхой, с. Хоро, с. Дюллюкю, с. Хомустах, с. Далыр, с. Мейик, с. Кырыкый, с. Ботулу, с. Сургулук, с. Магассы, участки Май, Кюлят, Трудовой, Кетердех — проверка устройств релейной защиты на ПС «Онхой».

Сунтарский район:

14:00-16:00 – установка приставки к опоре отп. «Пилорама» ВЛ 10 кВ ф. «Шея».

Хангаласский район:

09:00-13:00 – г. Покровск (мкр-н Кылбастах) – выправка опоры.

В графике возможны изменения.

Напоминаем, что согласно п. 31(6) раздела II постановления Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 потребитель электрической энергии обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовности к его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

Сетевые организации не несут ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения потребителем услуг требований настоящего пункта и повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности государства, значительный материальный ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения непрерывных технологических процессов производства.