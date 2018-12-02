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2 декабря 2018, 18:02
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График плановых работ энергетиков на 3 декабря

Для обеспечения потребителей Республики Саха (Якутия) качественной и бесперебойной
электроэнергией специалисты Центральных и Западных электрических сетей ежедневно
ведут работы по подключению новых абонентов к электрическим сетям и
последовательные ремонтные работы на объектах электросетевого хозяйства, которые
невозможны без введений плановых временных ограничений электроснабжения.

Для удобства наших потребителей основная часть ремонтных работ проводится в дневное
время рабочих будней, когда существенно снижено потребление электроэнергии.

Временные ограничения электроснабжения 3 декабря в г. Якутске и ряде районов будут
проводиться по следующему графику:

г. Якутск:
09:00-12:00 – Дальняя 56-80, Базовый пер. (частично) – работы по технологическому
присоединению потребителей;
09:00-16:00 – 1-Пристанская (частично), 2-я Пристанская (частично), 50 лет Советской
Армии 86/3-106;
09:00-17:00 – Октябрьская 27, 27/1, 27/2, 27/4, 28/1, 29, Тургенева 2, 6, 8, Ломоносова 102,
102/2, 106, Бестужева-Марлинского 7/1-9/4, Федора Попова 6, 8 – заводка КЛ;
09:00-17:00 – Бутакова 24, Сергеляхское шоссе 10 км (частично), Наука квартал
(частично), Газовиков 1-7 – работы по заявкам Якутского отделения Энергосбыта;
09:30-14:00 – Мелиораторов 4/2 – пасынковка опоры;
13:30-17:00 – Семилетка 20, 22, Жорницкого 7/31, 46, Якутская 21-29, Пионерская 6/2,
Намский тракт 14 км (частично) – работы по технологическому присоединению
потребителей.

Верхневилюйский РЭС:
15:00-18:00 – с. Намцы (частично Ленина, Р. Кардашевского, Колхозная,
Механизаторская, Новый квартал, администрация, больница, квартальная котельная,
детсад, животноводческий комплекс, автоматическая газораспределительная станция) –
замена трансформатора тока.

Сунтарский район:
14:00-16:00 – с. Кюндея – подключение шлейфа к опоре ВЛ.

Мирнинский район:
09:30-17:30 – п. Айхал (ул. Южная) – перетяжка провода ВЛ.

В графике возможны изменения.

Напоминаем, что согласно п. 31(6) раздела II постановления Российской Федерации от 27
декабря 2004 года №861 потребитель электрической энергии обязан обеспечить
поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки

которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии
готовности к его использованию при возникновении внерегламентных отключений,
введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии
(мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

Сетевые организации не несут ответственности за последствия, возникшие вследствие
неисполнения потребителем услуг требований настоящего пункта и повлекшие за собой
повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности
и (или) безопасности государства, значительный материальный ущерб, необратимые
(недопустимые) нарушения непрерывных технологических процессов производства.

Источник: Пресс-служба Центральных электрических сетей
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