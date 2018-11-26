График плановых работ энергетиков на 27 ноября

Для обеспечения потребителей Республики Саха (Якутия) качественной и бесперебойной электроэнергией, специалисты Центральных и Западных электрических сетей ежедневно ведут работы по подключению новых абонентов к электрическим сетям и последовательные ремонтные работы на объектах электросетевого хозяйства, которые невозможны без введений плановых временных ограничений электроснабжения.

Для удобства наших потребителей основная часть ремонтных работ проводится в дневное время рабочих будней, когда существенно снижено потребление электроэнергии. Временные ограничения электроснабжения 27 ноября в г. Якутске и ряде районов будут проводиться по следующему графику:

г. Якутск:

09:00-12:00 – Автодорожная 38/12-38/36 – работы по технологическому присоединению потребителей;

09:00-12:00 – Лесная 12 – пасынковка опоры;

09:00-12:00 – Ойунского 16-20/2, Каландаришвили 26, 26/1, 34,34/1, Петровского 13, 17/3 – ремонт трансформатора;

09:00-17:00 – Асямова 19-29, Феликса Кона 36/1а, Ногина 10-33, Котенко – замена трансформатора;

09:00-17:00 – Сергеляхское поле (частично), Автодорожная 42/1, 57, Красильникова 6/4- 15/11 – работы по заявкам Якутского отделения Энергосбыта;

09:30-13:30 – Заводская 2- 20/1 – ремонт трансформатора;

13:30-17:00 – Можайского 60/4-79, Газовиков 34, 54, Очиченко 45 – работы по технологическому присоединению потребителей;

14:00-17:00 – 2-я Набережная 26/1 – пасынковка опоры;

14:00-17:00 – Ойунского 16-20/2, Каландаришвили 26, 26/1, 34,34/1, Петровского 13, 17/3, Автодорожная 40-42/2 – работы в охранной зоне энергообъектов.

Мирнинский район:

10:00-12:00 – г. Мирный (Звездная, Мухтуйская, Южная, Геологическая, теплопункт п. Геолог, теплопункт, КНС п. Верхний) – испытание кабельной линии.

Олёкминский район:

14:30-15:30 – г. Олёкминск (Кудрина-Абагинского, Спасская, Кирова, Базарная, Комсомольская; частично Урицкого, Гагарина, Пушкина, Юбилейная, 30 лет ЯАССР, Кульбертинова; городской рынок, СОШ №2, ДОУ “Лесовичок”, “Журавушка”, АЗС) – подключение новой ТП.

В графике возможны изменения.

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