График плановых работ энергетиков на 22 ноября

Временные ограничения электроснабжения 22 ноября в г. Якутске и ряде районов будут проводиться по следующему графику: г. Якутск: 09:00-12:00 – Притузова 53 – распределение нагрузки; 09:00-12:00 – Неустроева 58 – замена зажимов на опоре; 09:00-12:00 – Лонгинова 36/1 – пасынковка опоры; 09:00-12:00 – Ново-Карьерная 27, 29 – укладка кабеля; 09:00-17:00 – Малая Марха (частично), Молодежная 17/2-28/1, Подгорная 22-33/2 – работы по заявкам Якутского отделения Энергсобыта; 09:00-17:00 – район Речевой школы, Птицефабрика мкр-н (частично) – замена трансформатора; 10:00-12:00 – Жатайский тракт (частично), Малая Марха (частично) – ремонт ВЛ; 13:30-17:00 – Кедровая 82 – распределение нагрузки; 13:30-17:00 – Винокурова 37 – монтаж СИП; 14:00-17:00 – Малая Марха мкр-н (Лесная 12) – пасынковка опора. Горный улус: 11:00-16:00 – п. Орто-Сурт, п. Илбенге, п. Кептини (частично) – замена траверсы. Ленский район: 07:30-08:30, 18:00-19:00 – с. Батамай – отключение и исключение линейного разъединителя. Мирнинский район: 10:00-12:00 – г. Мирный (дачи в районе ТЗБ, СОТ Энтузиаст, Заречный мкр-н, ДОУ Семицветик, тепловой пункт «Ззречный», инфекционное отделение МЦРБ) – демонтаж опор. В графике возможны изменения. Источник: Пресс-служба Центральных электрических сетей www.yakutskenergo.ru. Фото: https://www.instagram.com/annalovanna/

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