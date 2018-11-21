График плановых работ энергетиков на 22 ноября

Временные ограничения электроснабжения 22 ноября в г. Якутске и ряде районов будут проводиться по следующему графику:
г. Якутск:
09:00-12:00 – Притузова 53 – распределение нагрузки;
09:00-12:00 – Неустроева 58 – замена зажимов на опоре;
09:00-12:00 – Лонгинова 36/1 – пасынковка опоры;
09:00-12:00 – Ново-Карьерная 27, 29 – укладка кабеля;
09:00-17:00 – Малая Марха (частично), Молодежная 17/2-28/1, Подгорная 22-33/2 – работы по заявкам Якутского отделения Энергсобыта;
09:00-17:00 – район Речевой школы, Птицефабрика мкр-н (частично) – замена трансформатора;
10:00-12:00 – Жатайский тракт (частично), Малая Марха (частично) – ремонт ВЛ;
13:30-17:00 – Кедровая 82 – распределение нагрузки;
13:30-17:00 – Винокурова 37 – монтаж СИП;
14:00-17:00 – Малая Марха мкр-н (Лесная 12) – пасынковка опора.
Горный улус:
11:00-16:00 – п. Орто-Сурт, п. Илбенге, п. Кептини (частично) – замена траверсы.
Ленский район:
07:30-08:30, 18:00-19:00 – с. Батамай – отключение и исключение линейного разъединителя.
Мирнинский район:
10:00-12:00 – г. Мирный (дачи в районе ТЗБ, СОТ Энтузиаст, Заречный мкр-н, ДОУ Семицветик, тепловой пункт «Ззречный», инфекционное отделение МЦРБ) – демонтаж опор.
В графике возможны изменения.