График плановых работ энергетиков на 21 ноября

Временные ограничения электроснабжения 21 ноября в г. Якутске и ряде районов будут проводиться по следующему графику:

г. Якутск:

09:00-12:00 – Сергеляхское шоссе 8 км (частично) – пасынковка опоры;

09:00-12:00 – Хатынг-Юряхское шоссе 6 км (частично) – регулировка стрелы провиса;

09:00-12:00 – Жорницкого 29 – распределение нагрузки;

09:00-12:00 – Северная 7 – заводка и подключение кабеля

09:00-17:00 – Чкалов 31-52, Неустроева 9-37/3, Кольцевая 29/1-37/1, Автодорожная 28/1-28/14, Набережная 89, Белое Озеро (частично), Малая Марха мкр-н (частично) – работы по заявкам Якутского отделения Энергсобыта;

13:30-17:00 – Набережная 5 – перетяжка провода;

13:30-17:00 – Билибина 27/2 – регулировка стрелы провиса;

14:00-17:00 – Кирова 20 – пасынковка опоры;

14:00-17:00 – Жатайский тракт 1 км – заводка СИП.

Вилюйский район:

14:30-17:00 — г. Вилюйск (мкр-н Арболит, Песчаная, Кондакова, Юбилейная, Ойунского, М. Алексеева, Восточная, частично Чапаева, Хомустахская) – подключение нового объекта к СТП.

Ленский район:

09:00-10:00, 18:00-19:00 – с. Батамай – отключение и включение линейного разъединителя.

Мегино-Кангаласский район:

11:00-16:00 – с. Телиги, с. Даркылах – ремонт ВЛ.

Олёкминский район:

14:30-17:30 – г. Олёкминск (Кудрина-Абагинского, Спасская, Кирова, Пушкина, Базарная, Комсомольская; частично Урицкого, Гагарина, Юбилейной, 30 лет ЯАССР, Кульбертинова; городской рынок, СОШ №2, ДОУ «Лесовичок», ДОУ «Журавушка», АЗС) – подключение новой ТП.

Усть-Алданский район:

09:00-17:00 – с. Сырдах, с. Арылах, с. Бейдинге, с. Окоемовка – капитальный ремонт ВЛ;

17:00-19:00 – с. Сырдах, с. Арылах, с. Бейдинге, с. Окоемовка, с. Сасылыкан, с. Тумул, с. Ары-Тит, с. Хоногор, с. Соттинцы – оперативные переключения.

В графике возможны изменения.