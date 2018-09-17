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17 сентября 2018, 17:40
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График плановых работ энергетиков на 18 сентября

Для обеспечения потребителей Республики Саха (Якутия) качественной и бесперебойной электроэнергией, специалисты Центральных и Западных электрических сетей ежедневно ведут работы по подключению новых абонентов к электрическим сетям и последовательные ремонтные работы на объектах электросетевого хозяйства, которые невозможны без введений плановых временных ограничений электроснабжения.

Для удобства наших потребителей основная часть ремонтных работ проводится в дневное время рабочих будней, когда существенно снижено потребление электроэнергии. Временные ограничения электроснабжения 18 сентября будут проводиться по следующему графику:

г. Якутск:

09:00-12:00 – Птицевод Хоро 7,13, Курнатовского 15- 26, М. Марха ул. Березовая (частично), Намцырский тракт 2 км, Билибина 4/7- 10, 203 квартал корпус 35, Покровский тракт 10 км, район Речевой школы (частично) – подключение потребителей, ремонт трансформатора;

09:00-13:00 – Хатын-Юряхское шоссе ул. Южная 46 – пасынкование опоры;

09:00-17:00 – М. Марха (частично), Сергеляхское шоссе 4, 5 км, Красильникова 2/5-5/2, Луговая, Кольцевая 5-58/2, Кушнарева 23-33, Сергеляхское поле, пер. Хоринский 1-14, пер. Ямской, пер. Озерный, Автодорожная (район Наркологии) – подключение потребителей, подключение кабельной линии;

13:00-17:00 – Мординова 1- 17, Солдатова 2, 4, 5, Ефимова 2- 13/1, Тихонова, Газомагистральная частично, Студенческая 1-10, Серг. шоссе 8 км, Луговая 34/5, Студенческая 1-10, М. Марха частично – подключение потребителей, замена оборудования;

14:00-17:00 –Покровский тракт 10 км., 203 квартал частично, П. Алексеева 3/1-19/3 частично, Курашова 30/4, 30/6 – замена оборудования;

15:30-17:00 – Покровское шоссе 10 км – ремонт оборудования на подстанции.

Таттинский улус:

11:00-13:00 – с.Кыйы, с.Черкех

13:00-15:00 – с.Туора-Кюель, с.Дэбдиргэ, с.Баяга

15:00-17:00 – с.Харбалах, с.Чимнай, с.Чычымах

Хангаласский улус:

13:00-14:30 – мкрн. Кирзавод;

14:30-16:00 – Покровск-1.

Вилюйский район:

14:00-17:00 – г. Вилюйск (мкр-н Арболит, Песчаная, Кондакова, Юбилейная, Ойунского, М. Алексеева, Восточная, частично Чапаева, Хомустахская) —   крановые работы на ВЛ;

14:00-17:00 — г. Вилюйск (мкр-н ММС, ДРСУ, авиапорт) – крановые работы на ВЛ;

17:00-19:00 – с. Сыдыбыл, с. Кеданда – проверка средств релейной защиты на подстанции.

Ленский район:

09:00-18:00 – п. Пеледуй (ремонтно-перерабатывающая база) – техобслуживание оборудования подстанции;

09:00-17:30 (с вводом на обед) – г. Ленск (Пушкина 12-44) – монтаж СИП.

Мирнинский район

10:00-11:00, 16:30-17:30 – г. Мирный (мкр-н Заречный, дачи СОТ «Энтузиаст», ДОУ «Семицветик», теплопункт «Заречный», инфекционное отделение) — ремонтные работы на ВЛ.

Нюрбинский район:

14:00-17:00 – с. Чукар – подключение отпайки к опоре.

В графике возможны изменения.

Источник: Пресс-служба Центральных электрических сетей
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