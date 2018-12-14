График плановых работ энергетиков на 15-17 декабря

Для обеспечения потребителей Республики Саха (Якутия) качественной и бесперебойной электроэнергией специалисты Центральных и Западных электрических сетей ежедневно ведут работы по подключению новых абонентов к электрическим сетям и последовательные ремонтные работы на объектах электросетевого хозяйства, которые невозможны без введений плановых временных ограничений электроснабжения.

Для удобства наших потребителей основная часть ремонтных работ проводится в дневное время рабочих будней, когда существенно снижено потребление электроэнергии. Временные ограничения электроснабжения 15-17 декабря в г. Якутске и ряде районов будут проводиться по следующему графику:

15 декабря:

Ленский район:

08:00-09:00, 18:00-19:00 – Батамай – замена опоры ВЛ.

16 декабря:

Ленский район:

08:00-09:00, 18:00-19:00 – Батамай – замена опоры ВЛ;

14:30-16:30 – г. Ленск (Ленина 63-87, Победы 2-22, Пролетарская 1-5, частично ул. Ойунского) – соединение шлейфов к опоре.

17 декабря:

г. Якутск:

09:00-12:00 – Бестужева-Марлинского 51, Дальняя 5-53 (частично), Хатынг-Юряхское шоссе (дачи) – работы по технологическому присоединению потребителей;

09:00-12:00 – 203 мкр-н 4/6, 4/7, 4/8, 35 – работы в охранной зоне энергообъекта;

В период 09:00-17:00 кратковременное частичное ограничение по адресам: Наука квартал, Сергеляхское шоссе 10 км, Объездное шоссе 4/1-38/2 – работы по заявкам Якутского отделения Энергосбыта;

09:30-13:00 – Билибина 6-48/2, Три сосны – установка траверсы;

09:30-16:00 – 1-я Пристанская (частично), 2-я Пристанская (частично), 50 лет Советской Армии 86/3-106 – капитальный ремонт ВЛ;

13:30-17:00 – Малая Марха мкр-н (частично) – работы по технологическому присоединению потребителей;

14:00-17:00 – Пионерская 34-52, Якутская 4-85, Космонавтов 12-18 – пасынковка опоры.

Вилюйский район:

11:00-14:00 – с. Сатагай – подключение новой КТП.

Ленский район:

08:00-09:00, 18:00-19:00 – Батамай – замена опоры ВЛ.

Мегино-Кангаласский район:

09:00-15:00 – с. Бедиме – работы в охранной зоне энергообъекта.

В графике возможны изменения.

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