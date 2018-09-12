График плановых работ энергетиков на 12 сентября

Для обеспечения потребителей Республики Саха (Якутия) качественной и бесперебойной электроэнергией, энергетики ежедневно проводят подключение новых абонентов к электрическим сетям и последовательные ремонтные работы энергообъектов по следующему графику:

г. Якутск:

09:00-13:00 – Покровский тракт 10 км, Птицевод Хоро (частично), Беринга 1-40, Челюскина 6 а- 47/2 а, 50 лет Советской Армии 2-10/1, Кальвица 2/1-6/2, Б. Чижика 29, Гольминка, Бекетова 12-45 – подключение потребителей, ремонт трансформатора, пасынкование опор;

09:00-17:00 – Пристанская 10/5- 120, 50 лет Советской Армии 100-106, 1, 2 Пристанская (частично), Район Птицефабрики, М. Марха (частично) – капитальный ремонт воздушных линий, монтаж терминала;

13:30-17:00 – И. Крафта (частично), Покровский тракт 7, 8 км. (частично), Окружное шоссе, пер. Базовый (частично), Маганский тракт 2 км – подключение потребителей, ремонт трансформатора.

Намский район :

10:30-17:00 – летник Тюннюк – Анна села 1-Хомустах — плановая замена площадки КТП.

Томпонский район:

10:00-17:00 – с. Кескил – замена трансформатора 1Т.

Ленский район:

09:00-17:30 (с вводом на обед) – г. Ленск (Автотранспортная, пер. Автотранспортный) – сборка опор ВЛ 6 кВ;

09:00-18:00 (с вводом на обед) – г. Ленск (Верхневилюйская, пер. Мирнинский) – бурение скважин, замена опор.

Олёкминский район:

11:00-16:30 — с. Олёкминское (Озерная, лагерь «Алас», летняя ферма) — ремонтные работы на ВЛ 10 кВ.

Сунтарский район:

12:00-14:00 — с. Тойбохой (частично) — регулировка оборудования на ПС «Тойбохой».

В графике возможны изменения.

Напоминаем, что согласно п. 31(6) раздела II постановления Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 потребитель электрической энергии обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовности к его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

Сетевые организации не несут ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения потребителем услуг требований настоящего пункта и повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности государства, значительный материальный ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения непрерывных технологических процессов производства.