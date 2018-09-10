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Экономика
10 сентября 2018, 9:58
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График плановых работ энергетиков на 10 сентября

Для обеспечения потребителей Республики Саха (Якутия) качественной и бесперебойной электроэнергией, энергетики ежедневно проводят подключение новых абонентов к электрическим сетям и последовательные ремонтные работы энергообъектов. 

В связи с проведением ремонтных работ в охранной зоне объектов электросетевого хозяйства, 10 сентября предстоят временные ограничения электроснабжения. Для удобства наших потребителей основная часть ремонтных работ проводится нами в дневное время летних рабочих будней, когда существенно снижено потребление электроэнергии. Плановые временные ограничения электроснабжения коснутся города Якутска и четырех районах Якутии по следующему графику:

г. Якутск:

09:00-12:00 –Озерная 3 Д, Чернышевского 101/1, Челюскина 10 а, Красильникова 9-11, Автодорожная 8, 203 квартал корпус 35 – подключение потребителей, пасынкование опоры;

09:00-17:00 –Маяковского 78- 89, Пристанская 10/5- 120, 50 лет Советской Армии 100-106, 1, 2 Пристанская (частично), Б. Марха(частично), Сергеляхское шоссе 11 км (частично) – капитальный ремонт ВЛ;

13:00-17:00 –– СОТ Островок, Птицевод Хоро(частично), УстьМархинка(частично) — подключение потребителей.

Томпонский район:

09:00-12:00 – с.Крест-Хальджай, Ударник, Ары-Толон.

Сунтарский район:

10:00-18:00 – вышка Билайн, к/х «Хорогой» — расчистка ВЛ 6 кВ ф. Дорбойотп. Папанин.

В графике возможны изменения.

Напоминаем, что согласно п. 31(6) раздела II постановления Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 потребитель электрической энергии обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовности к его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

Сетевые организации не несут ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения потребителем услуг требований настоящего пункта и повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности государства, значительный материальный ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения непрерывных технологических процессов производства.

Источник: Пресс-служба Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго».
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