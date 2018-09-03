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3 сентября 2018, 17:54
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График плановых отключений на 4 сентября

Для обеспечения качественной и бесперебойной электроэнергией потребителей Якутии, энергетики ежедневно проводят последовательные ремонтные работы на объектах электросетевого хозяйства, а также работы по подключение новых абонентов к электрическим сетям, которые невозможны без введений временных ограничений электроснабжения.

Для удобства наших потребителей основная часть ремонтных работ проводится в дневное время летних рабочих будней, когда существенно снижено потребление электроэнергии. 4 сентября временные ограничения электроснабжения предстоят по следующему графику:

г. Якутск

09:00-12:00 – Сергеляхское шоссе 8 км, Хатын-Юряхское шоссе 7 км, Чусовского 57/1-65/1 – подключение потребителей;

09:00-14:00 – Винокурова 21-48, Ильменская 1-34, Лонгинова 19-80, Чайковского 16, Н. Сайсарская 4-30/6, Билибина 13/5-19/25, Н. Карьерная 20/1, 20/2 – пасынковка опор;

09:00-15:00 – 1 База 5-42/1, пер. Энергетиков 2 А – замена провода АС на СИП;

09:00-17:00 – М. Марха (частично), Дзержинского 63-85, Якутская 3-15, Якутская 3-17, Мирнинская 12-25, Халтурина 26, 28, 85, 93, Верхоянская 2-10, Гольминка 1- 34, 50 лет Совесткой Армии 2-56, Кальвица, П. Осипенко 2- 8/2, 1 База 49 -106, Дзержинского 53/6- 61, 65 а, Строителей 8/1, 8/2 – капитальный ремонт воздушной линии, подключение потребителей;

09:00-18:00 – Покровский тракт 10 км – монтаж терминала;

09:30-13:00 – ул. Дзержинского 63-85, Якутская 3-15, Якутская 3-17, Мирнинская 12-25, Халтурина 26, 28, 85, 93, Верхоянская 2-10, Хатын-Юряхское шоссе 5 км., Окружное шоссе 4 км., Чусовского 1- 61, мкр. Новопортовской, Портовское кольцо, Автострада 50 лет Октября – переключение питания на КТП;

13:00-17:00 – Намский тракт 14 км, М. Марха (частично), Сергеляхское шоссе 6 км. (частично), Неустроева 6- 37/3, Гастелло 24-30, Семилетка 20, 22, Жорницкого 7/31, 46, Якутская 21-29, Пионерская 6/2, Экспериментальная, Есенина (частично), Намцырский тракт 1 км, район Кирзавода частично – работы по технологическому присоединению потребителей.

Горный улус 

11:00-19:00 – с.Дикимдя;

11:00-14:30 – с.Ерт. 

Вилюйский район

10:00-18:00 — г. Вилюйск (микрорайон Арболит, Хомустах, Химия, Песчаная, Юбилейная, Кондакова, Черканова, Иона Попова, Кулаковского, частично Интернациональная, Лесная, Хомустахская) – ремонтные работы на ВЛ 6 кВ «Арболит».

Ленский район

09:30-10:30, 18:00-20:00 – г. Ленск (частично – Орджоникидзе, Дзержинского, Пролетарская, Победы, Якутская) —  ремонтные работы на ВЛ 6 кВ яч. 28 ф. Город 3-я цепь, монтаж СИП.

Мирнинский район

11:30-15:00 — п. Айхал (Молодёжная, Строителей, СТО, кафе «Рандеву», м-н «Оленёк», суд, 

Гагарина 1, 2а, 3, 3а, 5, 6, 6а, пер. 1-й Западный, Солнечная, Южная, ДОУ №43, Коровник, ГСК Механик, цех) – замена изолятора на опоре на ВЛ 6 кВ.

В графике возможны изменения.

Напоминаем, что согласно п. 31(6) раздела II постановления Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 потребитель электрической энергии обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовности к его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

Сетевые организации не несут ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения потребителем услуг требований настоящего пункта и повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности государства, значительный материальный ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения непрерывных технологических процессов производства.

Источник: Пресс-служба Центральных электрических сетей
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