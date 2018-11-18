График плановых отключений электроэнергии на 19 ноября

Для обеспечения потребителей Республики Саха (Якутия) качественной и бесперебойной электроэнергией, специалисты Центральных и Западных электрических сетей ежедневно ведут работы по подключению новых абонентов к электрическим сетям и последовательные ремонтные работы на объектах электросетевого хозяйства, которые невозможны без введений плановых временных ограничений электроснабжения. Для удобства наших потребителей основная часть ремонтных работ проводится в дневное время рабочих будней, когда существенно снижено потребление электроэнергии.

Временные ограничения электроснабжения 19 ноября в г. Якутске и ряде районов будут проводиться по следующему графику:

г. Якутск:

09:00-12:00 – Х. Ю. шоссе 9 км, Жатайская 4-29, Малая Марха (часть мкр-н Лобановка) –

работы по технологическому подключению потребителей;

09:00-17:00 – Тихонова 13-69 (частично), Ефимова 1, 24/1, СОТ Зодчий (частично),

Кедровая 1-56, пер. Георгиевский 9, 13, Хатынг-Юряхское шоссе 6 км (частично) – работы

по заявкам Якутского отделения Энергосбыта;

09:30-13:30 – Ивана Арбита 1/2-7/1 – капитальный ремонт КТП;

13:30-17:00 – Белое Озеро (частично), Маганский тракт 2 км (частично), Газовиков 26 –

работы по технологическому подключению потребителей.

Ленский район:

09:00-10:00, 18:00-19:00 – с. Батамай – отключение и включение линейного

разъединителя.

В графике возможны изменения.