График плановых отключений электричества на 22 августа

Чтобы обеспечить жителей Якутска, центральных и западных улусов Якутии качественной электроэнергией, персонал сетевых предприятий использует весну и лето для проведения глобальных ремонтных работ и для подключения новых объектов.

При активных работах неизбежны и временные ограничения. На территории города Якутска и районов Якутии плановые отключения электроэнергии предстоят 22 августа по следующему графику:

г. Якутск:

09:00-12:00 – Ленина 7, 9, 9/2, 9/4, 11 – ревизия выключателя нагрузки в РУ-6 кВ;

09:00-12:00 – СОТ Быйанг – работы в охранной зоне ВЛ;

09:00-12:00 – Наука квартал (частично) – работы по технологическому присоединению потребителей;

09:00-16:00 – Бестужева-Марлинского 33-82, Субурусского 8-20, Леваневского 17-38, Кирсанова 6-23 – допуск бригады СМО при работе в охранной зоне ВЛ;

09:00-17:00 – Студенческая 4-14, Птицефабрика 9, 10, 11, 13, Марха мкр-н (Сунтарская, Оленекская, Жиганская, Момская) – допуск бригады СМО к работам в охранной зоне ВЛ;

13:30-17:00 – Курнатовского переулок (частично) – работы по технологическому присоединению потребителей.

Вилюйский район:

09:00-20:00 – с. Чинекя, с. Екюндю, с. Бетюнг, с. Хампа, с. Тасагар, с. Чай, с. Тымпы, с. Эбя – ремонтные работы на ВЛ 35 кВ «Вилюйск – Хампа», замена оборудования на ПС 110/35/6 кВ «Вилюйск».

Кобяйский район:

09:00-20:00 – с. Сайылык, с. Мастах, с. Арылах, с. Багадя – ремонтные работы на ВЛ 35 кВ «Вилюйск – Хампа», замена оборудования на ПС 110/35/6 кВ «Вилюйск».

Ленский район:

10:00-17:00 – п. Пеледуй (частично улицы Комсомольская, Бабичева, Пионерская) — Для проведения ТО и установки прибора учета на КТП-4;

10:00-10:30, 17:00-17:30 – п. Витим (База Алмазы-Анабара) — Для проведения ремонта РЛНД-10кВ на КТП «Плавкран»;

10:00-12:30, 18:00-19:30 – г. Ленск (Орджоникидзе, Монтажная – частично, база ВСЭМ) – установка опор и монтаж СИП на ВЛ 6 кВ ф. «Город 3-я цепь».

Сунтарский район:

10:00-13:00 – с. Агдары – текущий ремонт МВ-10 кВ на ПС-35/10 кВ «Хадан»;

14:00-17:00 – с. Туойдах – текущий ремонт МВ-10 кВ на ПС-35/10 кВ «Хадан»;

10:00-20:00 – с. Кемпендяй, с. Устье – расчистка просеки на ВЛ 35 кВ ф. «Кемпендяй».

Мегино-Кангаласский район:

10:00-14:00 – пгт Нижний Бестях (ЛЭП мкр-н, АБЗ мкр-н, Мехколонна, Молодежный квартал, школы №1, №2, Холбос, клуб, Алмазэргиэнбанк, Россельхозбанк) – текущий ремонт В-6 Н-Бестях на ПС 35 кВ Н-Бестях.

Олекминский район:

14:00-17:30 – с. Заречный, Троицк, Солянка, Хоринцы, Балаганах, местность Кресты, производственная база п. Нефтебаза, ЦРЭЛЭС – демонтаж старых опор в охранной зоне ВЛ-35 кВ Л-325 «Хоринцы».

В графике возможны изменения.

Напоминаем, что согласно п. 31(6) раздела II постановления Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 потребитель электрической энергии обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовности к его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

Сетевые организации не несут ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения потребителем услуг требований настоящего пункта и повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности государства, значительный материальный ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения непрерывных технологических процессов производства.