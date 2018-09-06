График плановых ограничений на 7 сентября

Для обеспечения потребителей Республики Саха (Якутия) качественной и бесперебойной электроэнергией, энергетики ежедневно проводят подключение новых абонентов к электрическим сетям и последовательные ремонтные работы энергообъектов.

В связи с проведением ремонтных работ в охранной зоне объектов электросетевого хозяйства, 7 сентября предстоят временные ограничения электроснабжения. Для удобства наших потребителей основная часть ремонтных работ проводится нами в дневное время летних рабочих будней, когда существенно снижено потребление электроэнергии. Плановые временные ограничения электроснабжения коснутся города Якутска и четырех районах Якутии по следующему графику:

г. Якутск:

09:00-12:00 – 1 Набережная 1/6, Набережная 13, М. Марха (частично), Маганский тракт 2 км, Тихонова 4, 11, Солнечная 52/1 – подключение потребителей;

09:00-13:00 – Бекетова 12-45, Вил. тракт 3 км частично – пасынкование опоры;

09:00-14:00 – К. Алексеева 2-10/1, Чайковского 32-38 – работы в охранной зоне ЛЭП;

09:00-15:00 – Строителей 17-35 – замена провода на СИП;

09:00-17:00 – Пекарского 39-67, Герцена 3-37, П. Осипенко 8/4, 8/5, Билибина 26/1-39/1, М. Марха (частично), 3 Набережная 49, 51/1, Белое Озеро (частично), Дзержинского 53/6- 61, 65 а, Строителей 8/1, 8/2, Пристанская 10/5- 120, 50 лет Советской Армии 100-106, 1, 2 Пристанская (частично) – капитальный ремонт ВЛ;

13:30-17:00 – Вилюйский тракт 3 км, Хатын-Юряхское шоссе 9 км, Вилюйский тракт 4, 5 км, Билибина 2/2-3/6, Борисовка 3 – подключение кабельной линии и подключение потребителей.

Намский улус:

10:00-16:00 – коровник к/х Аргунов, конебаза села 1 Хомустах – плановая замена площадки КТП.

Томпонский район:

09:00-12:00 – с.Крест-Хальджай, Ударник, Ары-Толон.

Мирнинский район:

11:30-16:30 — п. Айхал (мкр. Дорожный – Иванова 2, 3, 6, 8, 10, 12, 14, 16, Красных зорь 1, 2, 5, Дорожников 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 50 лет ЯАССР 3, 5, 7, 60 лет СССР 2, РММ, бокс бульдозерной техники, ЦБЗ, предприятие буровых работ, СТО, магазин «Марине», Пекарня, Управление ПТВС РТВС, насосная ХВС, АТС, магазины «Московская ярмарка», «Стоп», холодильная установка, складские помещения, теплица, оптовая база, гаражи, КЖТ, ГСМ, общежитие, ДОУ № 41, Иванова) – регулировка линейного разъединителя с заменой ножей на опоре.

В графике возможны изменения.

Напоминаем, что согласно п. 31(6) раздела II постановления Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 потребитель электрической энергии обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовности к его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

Сетевые организации не несут ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения потребителем услуг требований настоящего пункта и повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности государства, значительный материальный ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения непрерывных технологических процессов производства.