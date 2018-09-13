График плановых ограничений на 14 сентября

Для обеспечения потребителей Республики Саха (Якутия) качественной и бесперебойной электроэнергией, специалисты Центральных электрических сетей и Западных электрических сетей ежедневно ведут работы по подключению новых абонентов к электрическим сетям и последовательные ремонтные работы на объектах электросетевого хозяйства, которые невозможны без введений плановых временных ограничений электроснабжения.

Для удобства наших потребителей основная часть ремонтных работ проводится в дневное время рабочих будней, когда существенно снижено потребление электроэнергии. Временные ограничения электроснабжения 14 сентября будут проводиться по следующему графику:

г. Якутск:

09:00-12:00 – Окружное шоссе (частично), СОТ Быйанг, М. Марха (частично) – подключение потребителей;

09:00-17:00 – Набережная 68, Курнатовского 11, п. Газовиков (частично), Чайковского 87, Вилюйский тракт 3 км, Ильменская 92/5, К. Цеткин 37, М. Марха (частично), мкр. Стерх, Птицевод Хоро, Киз Батагайский, И. Крафта – работы Якутского отделения Энергосбыта;

10:00-15:00 – Курнатовского 34/1-109/1, Очиченко 1/3-21 б – замена ввода на КТП;

13:30-17:00 – п. Маган (частично), Курнатовского 2-16, п. Папанина 5- 11, Пилотов 20-27 – подключение потребителей, пасынкование опоры.

Таттинский улус:

10:00-12:00 – с Кыйы – проверка оборудования на подстанции.

Хангаласский улус:

10:00-15:00 – с.Улах-Ан – текущий ремонт ВЛ.

Намский улус:

09:00-18:00 – с. Арбынцы, Кобяконцы, Фрунзе — плановый капитальный ремонт;

10:30-13:00 – с. Намцы: ул. Файзулина, Миниярова, И. Винокурова (центральная часть), рынок «Талба», магазины «Туйаара», «Светлана», «Центр», «Радуга», «Дельфин», Балаган, аптека Эверстовых, клуб, музей – работы по замене аварийной опоры;

10:00-17:00 – ул.Чернышевского 34 по 42 (ОВД, Котельная СХТ) — внеплановая работа по ремонту оборудования на подстанции;

13:00-17:00 – Д/С «Сулусчаан» — подключение потребителей.

Ленский район:

09:00-18:00 (с вводом на обед) – г. Ленск (Верхневилюйская, пер. Мирнинский) – бурение скважин, замена опор;

14:00-17:00 – п. Пеледуй (Советская, Мира, Строителей, Октябрьская, ДОУ «Сказка») — замена вводного АВ-0,4 КТП-21 ф. Советская;

14:30-20:00 – Транспортная, 2-я Транспортная, Нюйская (частично), 1-я, 2-я Нюйская, Победы (№1,2а), Дзержинского, Орджоникидзе, Первомайская, Портовская, Сунтарская, Чапаева (№52-83), Строда, Пролетарская (№34-52), Заозерная, Титова, Тургенева, Пушкина, Нагорная, Гагарина, Толстого, Мирнинская, Строительная, Таежная, Монтажная, Ленских событий, Водников, Ломоносова, Чапаева, Полярная, Строительная, Ярославская, Набережная (частично), АРМ, ЛАТП-1, база ЛПТЭС, пер. 1-й Нюйский, пер. 4-й Нюйский – ремонтные работы на ВЛ.

В графике возможны изменения.

Напоминаем, что согласно п. 31(6) раздела II постановления Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 потребитель электрической энергии обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовности к его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

Сетевые организации не несут ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения потребителем услуг требований настоящего пункта и повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности государства, значительный материальный ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения непрерывных технологических процессов производства.