График плановых ограничений электроэнергии на 13 сентября

Для обеспечения потребителей Республики Саха (Якутия) качественной и бесперебойной электроэнергией, энергетики ежедневно проводят подключение новых абонентов к электрическим сетям и последовательные ремонтные работы энергообъектов.

В связи с проведением ремонтных работ в охранной зоне объектов электросетевого хозяйства, 13 сентября предстоят временные ограничения электроснабжения по следующему графику:

г. Якутск:

09:00-12:00 – Вилюйский тракт 3, 4 км, Винокурова 65- 81, Парковая 52- 63, Ильменская 70, Сосновая 50, район Птицефабрики (частично), Сергеляхское шоссе 5 км – подключение потребителей;

09:00-17:00 – Район речевой школы, Сергеляхское шоссе 4, 5 км, Красильникова 2/5-5/2, Луговая, Кольцевая 5-58/2, Кушнарева 23-33, Сергеляхское поле, пер. Хоринский 1-14, пер. Ямской, пер. Озерный, Автодорожная (район наркологии), Гольминка 1- 34, 50 лет Советской Армии 2-56, Кальвица, П. Осипенко 2- 8/2, 1 База 49-106, М. Марха (частично), Воинская 1- 11, Автодорожная 41-59/3, Покровский тракт 5-9 км — капитальный ремонт ВЛ, пасынкование опоры;

10:00-15:00 – Вилюйский тракт 4, 5 км, Билибина 2/2-3/6, Борисовка-3, Хатын-Юряхское шоссе (частично) – замена оборудования;

13:30-17:00 – Неустроева 7- 37/3, Гастелло 2- 30, М. Марха (частично) – подсключение потребителей.

Горный улус:

11:00-17:00 – с. Дикимдя, Ерт, Асыма, Кюерелях, Бес-Кюель, Орто Сурт, Кептин – ремонтные работы на трансформаторе 1Т;

15:00-17:00 – с. Бердигестях – замена вводного кабеля.

Верхневилюйский район:

14:00 до 18:00 – с. Верхневилюйск (Октябрьская, Советская, Орджоникидзе, Байкалова, Кэлтэгэйская, Авиаторов, Саввинова, Васильева, Ленина, Горького, Лермонтова, Короленко, П. Алексеева, Тайга, Новая, Р. Кардашевского, Чернышевского, М. Потаповой, Кэнтикский тракт, М. Алексеева, Миронова, Хоптолох, Ворошилова, пер. Труда, Платонова, лицей; Ростелеком, почта, Энергосбыт) – текущий ремонт оборудования на ПС.

Вилюйский район:

09:00-17:00 – с. Чинеке — текущий ремонт трансформатора 1Т и его присоединение, КРУН-10 кВ, ЛР-Вилюйск;

11:00-17:00 – с. Илбенге – ремонтные работы на трансформаторе 1Т.

Сунтарский район:

10:00-17:00 – с. Кемпендяй – текущий ремонт ЛР-35 кВ, МВ-10 кВ ф. Гараж на ПС-35/10 кВ «Кемпендяй».

Ленский район:

09:00-18:00 (с вводом на обед) – г. Ленск (Верхневилюйская, пер. Мирнинский) – бурение скважин, замена опор;

09:00-17:30 – п. Ярославский, объект «Стройтрансгаз» — демонтаж высокочастотных заградителей на ПС «Ленская» и замены опоры.

Олёкминский район:

14:30-16:30 – п. Селиванова, п. Нефтебаза – ремонтные работы на ВЛ;

8:00-15:30 – с. Юнкюр, с. Тюбя, с. Улахан-Мунгку, с. Куранда, с. Олекминское, с. Кяччи, с. 1-я Абага, с. Центральная Абага, с. Холго, с. Бердинка, с. 2-й Нерюктяйинск, с.1-й Нерюктяйинск, с. Тас-Анна, с. Бирюк, с. Кыллах – ремонтные работы на ПС «Олекминск» и ВЛ.

В графике возможны изменения.

Напоминаем, что согласно п. 31(6) раздела II постановления Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 потребитель электрической энергии обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовности к его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

Сетевые организации не несут ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения потребителем услуг требований настоящего пункта и повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности государства, значительный материальный ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения непрерывных технологических процессов производства.