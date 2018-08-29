График отключений электроэнергии на 30 августа

Для обеспечения потребителей Республики Саха (Якутия) качественной и бесперебойной электроэнергией, специалисты Центральных электрических сетей и Западных электрических сетей ежедневно ведут работы по подключению новых абонентов к электрическим сетям и последовательные ремонтные работы на объектах электросетевого хозяйства, которые невозможны без введений плановых временных ограничений электроснабжения.

Для удобства наших потребителей основная часть ремонтных работ проводится в дневное время летних рабочих будней, когда существенно снижено потребление электроэнергии. Временные ограничения электроснабжения 30 августа коснутся города Якутска и улусов Якутии по следующему графику:

г. Якутск:

09:00-12:00 – Автодорожная (частично), Автомобилистов 6/2-17, Маганский тракт 2 км (частично) – работы по технологическому присоединению потребителей;

09:00-12:00 – Хатынг-Юряхское шоссе (частично) – пасынковка опоры;

09:00-12:00 – Гольминка 1-34, 50 лет Советской Армии 2-56, Кальвица, Полины Осипенко 2-8/2, 1-я База 49-106 – капитальный ремонт ВЛ Л-Кожзавод;

09:00-14:00 – Сергеляхское шоссе 4, 5 км, Красильникова 2/5-5/2, Луговая, Кольцевая 5-58/2, Кушнарева 23-33, Сергеляхское поле, Хоринский переулок 1-14, Ямской переулок, Озерный переулок, Автодорожная (район Наркологии);

09:00-16:00 – Халтурина 37- 63, Строителей 23, 37, Рыдзинского, Клары Цеткин, Суворова 2-31, 8 Марта 10-52, Коммунаров 17-40, Маганский переулок, Жорницкого 11-56 – установка опоры;

09:00-16:00 – Бестужева-Марлинского 33-82, Авиационная 5-14, Субурусского 320, Леваневского 17-38, Кирсанова 6-23 – работы в охранной зоне энергообъекта;

09:00-17:00 – Петра Алексеева 83/3, 83/9, 83/10, 83/13, 83/15, 83/18, 83/19, 83/20 – допуск бригады СМО для установки панелей ЩО-70 и заводки и подключения КЛ-0,4 кВ;

13:00-17:00 – Марха (частично), Очиченко 23/2, Покровский тракт 7, 8 км – работы по технологическому присоединению потребителей;

13:30-17:00 – Луговая 34/5 – пасынковка опоры.

Верхневилюйский район:

10:00-13:00 – с. Харбалах – текущий ремонт оборудования на ПС «Харбалах»;

14:00-18:00 – с. Тамалакан – текущий ремонт оборудования на ПС «Тамалакан».

Вилюйский район:

10:00-18:00 – с. Тосу, с. Староватова – текущий ремонт СШ-10 кВ на ПС 35/10 кВ «Тосу»;

10:00-18:00 – г. Вилюйск (мкр-н ММС, ДРСУ, авиапорт) – установка опоры на ВЛ 6 кВ «Аэропорт», установка РЛНД-6, монтаж и подключение спуска на КТП-6/0,4, сборка и установка опоры №69 к ТП-822 АЗС.

Ленский район:

12:00-17:00 – п. Дорожный – техобслуживание ТТ-110-2Т, текущий ремонт МВ-110-2Т на ПС 110 кВ «Дорожная»;

10:00-10:30, 17:30-18:00 – г. Ленск (нефтебаза, цементные склады, ДОЛ «Алмаз», дачи, причал 2 транзита, радиопередающий центр администрации водных путей) – расчистка просеки, установка опоры на ВЛ-6 кВ яч. 18 ф. «ГСМ»;

10:00-20:00 – с. Мурья, п. Беченча – замена опоры на ВЛ «Мурья – Беченча»;

09:00-12:00 — п. Витим (Силинская, Индивидуальная, Сосновая, пер. Лесной, Октябрьская, Спортивная, Водников, Первомайская, полиция, нарсуд, прокурор, Сбербанк, гостиница, лесхоз) – плановая проверка средств релейной защиты.

Намский улус:

09:00-11:00 – с. Партизан, Никольцы, Хамагатта, 1-Хомустах (южная часть, Молодежный квартал);

10:00-16:00 – с. Едейцы, летники Едейцы, летники Хомустах. – плановая проверка средств релейной защиты на ПС «Хомустах».

Хангаласский район:

09:00-17:00 – п. Мохсоголлох (частично) – ремонт ВЛ 6кВ, Л-Поселок;

В графике возможны изменения.

Напоминаем, что согласно п. 31(6) раздела II постановления Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 потребитель электрической энергии обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовности к его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

Сетевые организации не несут ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения потребителем услуг требований настоящего пункта и повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности государства, значительный материальный ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения непрерывных технологических процессов производства.