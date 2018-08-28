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28 августа 2018, 16:11
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График отключений электроэнергии на 29 августа 

Для обеспечения наших потребителей качественной и надёжной электроэнергией, персонал Центральных электрических сетей и Западных электрических сетей ведёт глобальную последовательную работу по ремонту сетей, опор и энергооборудования и подключению абонентов. 

При подобном темпе работ неизбежны и временные ограничения электроснабжения, которые 29 августа затронут город Якутск и улусы Якутии по следующему графику:

г. Якутск:

09:00-12:00 – Сергеляхское шоссе 8 км, – перезаводка СИП;

09:00-12:00 – Маганский тракт 2 км – пасынковка опоры;

09:00-12:00 – Хатынг-Юряхское шоссе 7 км – работы по технологическому присоединению потребителей;

09:00-12:00 – Автодорожная 29/1-29/6, Красильникова 9-11 – работы по заявке Якутского отделения Энергосбыта;

09:00-12:00 – Пристанская 10/5-120, 50 лет Советской Армии 100-106, Пристанская 2-я (частично) – работы в охранной зоне ВЛ;

13:00-17:00 – Окружное шоссе (частично), СОТ «Птицевод», Малая Марха (частично), Папанина 13, Стрекаловскаого 10, 32 – работы по технологическому присоединению потребителей;

13:30-17:00 – Малая Марха – пасынковка опоры.

Вилюйский район:

10:00-18:00 – г. Вилюйск (мкр-н ММС, ДРСУ, аэропорт) – установка опоры на ВЛ 6 кВ «Аэропорт», установка РЛНД-6, монтаж и подключение спуска на КТП 6/0,4 кВ, сборка и установка опоры.

Ленский район:

09:00-12:00 – п. Витим (Вычужина, Набережная, Оболенских, Ленина, Нахимова, Школьная, Администрация, пожарная часть, почта, АЗС) – плановая проверка средств релейной защиты;

09:30-11:30, 18:00-19:30 – г. Ленск (ДОУ «Солнышко», ДОУ «Сардана», ДОУ «Звездочка», СОШ №2, СОШ №3, Первомайская, Ойунского, Дзержинского, Орджоникидзе, Нюйская) – установка опор и монтаж СИП;

10:00-10-30, 17-30-18-00 – г. Ленск (нефтебаза, цементные склады, ДОЛ «Алмаз», дачи, причал 2 транзита, радиопередающий центр администрации водных путей) – расчистка просеки, установка опоры на ВЛ-6 кВ;

12:00-17:00 – п. Дорожный – техобслуживание ТТ-110-2Т, текущий ремонт МВ-110-2Т на ПС 110 кВ «Дорожная»;

14:00-17-00 – п. Витим (Силинская, Водников, Спортивная, Партсъезда, Озёрная, Фестивальная, Первомайская, Братьев Кашкадамовых, Полевая, Леонова, больница) – плановая проверка средств релейной защиты.

Томпонский район:

09:00-12:00 – с. Кескил – ремонт энергооборудования;

09:00-17:00 – с. Крест-Хальджай, с. Ударник, с. Ары-Толон – ремонт энергооборудования.

Хангаласский район:

09:00-17:00 – г. Покровск (частично) – ремонт ВЛ 6 кВ Л-РММ;

10:00-20:00 – п. Бестях, с. Леглегер, с. Чаран – ремонт ВЛ 35кВ Л-34;

13:00-17:00 – c. Хоточчу, с. Жемкон-1, с. Жемкон-2, с. Качикатцы, с. Красный Ручей – ремонт ВЛ-35кВ Л-34.

В графике возможны изменения.

Напоминаем, что согласно п. 31(6) раздела II постановления Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 потребитель электрической энергии обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовности к его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

Сетевые организации не несут ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения потребителем услуг требований настоящего пункта и повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности государства, значительный материальный ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения непрерывных технологических процессов производства.

Источник: Пресс-служба Центральных электрических сетей
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