График отключений электроэнергии на 28 августа

В связи с проведением ремонтных работ в охранной зоне энергообъектов, 28 августа предстоят временные ограничения электроснабжения.

г. Якутск:

09:00-11:00 – Кулаковского 34, 36 – заводка и подключения 2-го ввода ТП ЯНИИСХ;

09:00-12:00 – Чайковского 18-103, Наука квартал, Мерзлотная 14-31, Белое Озеро (частично) – работы по технологическому присоединению потребителей;

09:00-12:00 – Барахова 27, Папанина 13 – пасынковка опоры;

09:00-12:00 – Полины Осипенко 5-18/3, Леваневского 1-8, Боглдана Чижика 28-33, Кальвица 2, 4, Василия Манчаары 1-49/1, Бестужева-Марлинского 32-56, Стояновича переулок 1-24 – капитальный ремонт линии электропередачи;

09:00-17:00 – Стерх мкр-н – замена ввода на КТП «Стерх»;

09:30-13:00 –КИЗ «Батагайский», Ивана Крафта (частично) – установка траверсы;

09:30-16:00 – Халтурина 37-63, Строителей 23, 37, Рыдзинского, Клары Цеткин, Суворова 2-31, 8 Марта 10-52, Коммунаров 17-40, Маганский переулок, Жорницкого 11-56 – установка опоры;

09:30-16:30 – Гольминка 1-34, 50 лет Советской Армии 2-56, Кальвица, Полины Осипенко 2-8/2, 1-я База 49-106 – капитальный ремонт линии электропередачи;

13:30-17:00 – Асямова 19, 23-29, Ногина 10-33, СОТ «Быйанг», Кольцевая 5-62, СОТ «Озерный» – работы по технологическому присоединению потребителей;

13:30-17:00 – Комарова 5 – пасынковка опоры.

Ленский район:

09:30-11:30, 18:00-19:30 – г. Ленск (ДОУ «Солнышко», ДОУ «Сардана», ДОУ «Звездочка», СОШ №2, СОШ №3, Первомайская, Ойунского, Дзержинского, Орджоникидзе, Нюйская,) – установка опор и монтаж СИП;

09:00-14:00 – п. Витим (СОШ, детский сад) – плановая проверка средств релейной защиты;

10:00-11:30, 17:30-19:00 – г. Ленск (мкр-н «АЛРОСА»: Донская 1-18, 18, Новосибирская 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, Белорусская 1-10,12, 14, 16, 18, канализационная очистная станция, очистные, насосная) – ремонтные работы на ВЛ-6 кВ яч.24 ф. «Разведчик», ВЛ-6 кВ яч.25 ф. «Алроса 2 цепь»;

11:00-18:00 – с. Северная Нюя, с. Чамча, с. Орто-Нахара, объекты «Стройтрансгаз» –капитальный ремонт МВ-110-1Т с присоединениями на ПС 110 кВ «Северная Нюя»;

14:00-17:00 – п. Витим (Аэропорт, мкр. Геолог) – плановая проверка средств релейной защиты.

Мегино-Кангаласский район:

09:00-17:00 – с. Дойду – плановые работы на ПС 35 кВ «Тумул».

Намский улус:

09:00-17:00 – с. 2 Хомустах – работы на ВЛ 6кВ Л-2 Хомустах;

09:00-19:00 – с. Намцы (Администрация улуса, Ойунского, Строительная, Ленская, Чернышевского, Аммосова, Колмогорова, Миниярова, Файзулина, Колхозная, Заложная, центральная часть улицы И. Винокурова), с. Арбын, с. Кобяконцы, с. Фрунзе – ремонтные работы на ВЛ 35 кВ Л-64 «Балыктах – Харыялах».

Нюрбинский район:

10:00-18:00 – с. Марха, с. Киров – ремонтные работы на ВЛ-10 кВ «Маар – Марха».

Хангаласский район:

09:00-12:00 – с. Жемкон-1 – пасынковка опор;

14:00-17:00 – с. Качикатцы, с. Красный Ручей – пасынковка опор.

В графике возможны изменения.

Напоминаем, что согласно п. 31(6) раздела II постановления Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 потребитель электрической энергии обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовности к его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

Сетевые организации не несут ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения потребителем услуг требований настоящего пункта и повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности государства, значительный материальный ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения непрерывных технологических процессов производства.