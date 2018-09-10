АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
3
Дождь
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  62.34
 73.37
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
10.09.2018, 17:50
Происшествия
Власти в Усть-Майском районе пойманы на халатности и мошенничестве
10.09.2018, 17:43
Общество
График ограничения подачи электричества на 11 сентября
10.09.2018, 17:40
Политика
В рекордной явке избирателям в Сунтарах помогла хорошая погода
10.09.2018, 17:30
Общество
Сырдах получит новую котельную взамен сгоревшей
10.09.2018, 17:20
Происшествия
Найдя чужой телефон, мужчина не растерялся и отремонтировал дом
10.09.2018, 17:10
Происшествия
Дворовые пьяницы обокрали припаркованную машину
10.09.2018, 16:55
Политика
Главой Момского района стал Иван Павлов
10.09.2018, 16:42
Происшествия
Следователей заинтересовала ситуация с фальсификацией на выборах в Якутске
10.09.2018, 16:30
Политика
«Явка в 35% — нормальный показатель для Ленского района»
10.09.2018, 16:15
Желток
Эксклюзив
Александр Панайотов: В Якутске очень талантливые дети!
10.09.2018, 16:05
Общество
Чем порадует телезрителей юбилейный телесезон НВК «САХА»
10.09.2018, 15:55
Культура & Образование
Музыканты Башмет центра проведут бесплатные мастер–классы в Якутске
10.09.2018, 15:45
Политика
Эксклюзив
Коммунисты рассчитывают на три-четыре мандата в Якутской городской Думе
10.09.2018, 15:45
Происшествия
Водитель самосвала погиб, предотвратив столкновение
10.09.2018, 15:34
Политика
Избранный депутат Иван Слепцов: Барха махтал!
10.09.2018, 15:31
Политика
Избранный депутат Виктор Федоров: Ваше доверие оправдаю!
10.09.2018, 15:30
Красота & Здоровье
Советы невролога: как победить осеннюю хандру
10.09.2018, 15:26
Политика
Эксклюзив
Якутск в третий раз проголосовал самостоятельно
10.09.2018, 15:15
Политика
Выборы в Таттинском районе Якутии прошли без нарушений
10.09.2018, 15:05
Желток
60 лет отмечает Александр Алексеев, директор Национального театра танца
10.09.2018, 14:50
Политика
Действующий глава Кобяйского улуса проиграл самовыдвиженцу
10.09.2018, 14:40
Происшествия
В УАЗах за прошедшие выходные погибли два человека
10.09.2018, 14:30
Общество
Самое смешное мероприятие осени: квнщики шутили о кандидатах и самих себе
10.09.2018, 14:15
Общество
Соцсети: дорога в Усть-Татту превратилась в реку
10.09.2018, 14:03
Политика
Эксклюзив
Коммунисты рассчитывают на 10 мандатов в Ил Тумэн
10.09.2018, 14:00
Спорт
Якутянка выиграла чемпионат России по бегу на 100 км
10.09.2018, 13:45
Происшествия
Пьяная ссора подруг закончилась полицией
10.09.2018, 13:30
Общество
5 советов для успешной леди
10.09.2018, 13:28
Желток
Фотофакт
Усть-Алдан: Пир в выборную ночь
10.09.2018, 13:15
Экономика
Объявление
11 сентября в Тулагино будет работать выездная касса Энергосбыта
10.09.2018, 13:00
Республика
Сквозь дождь и ветер якутяне исполнили свой гражданский долг
10.09.2018, 12:57
Политика
Выборы депутатов Якутской городской думы: Интрига сохраняется
10.09.2018, 12:49
Экономика
ЛОРП — призер конкурса «Миллион цветов»
10.09.2018, 12:29
Столица
Объявление
В одном из кварталов Якутска отключат воду до вечера
10.09.2018, 12:15
Желток
Видео
Российская звезда Александр Панайотов «согрел» якутян своим выступлением
10.09.2018, 12:05
Общество
Гендиректор оштрафован за оскорбление подчиненного
10.09.2018, 11:45
Политика
Назван район-лидер по явке в арктических улусах Якутии
10.09.2018, 11:43
Политика
Фотофакт
Сардана Авксентьева: Спасибо!
10.09.2018, 11:26
Культура & Образование
Эксперты назвали якутский фильм претендентом на Оскар!
10.09.2018, 11:13
Происшествия
В Якутии действует 1 природный пожар
10.09.2018, 11:04
Происшествия
Организаторы наркопритона предстанут перед судом в Якутске
10.09.2018, 11:03
Политика
Определены новые главы районов Якутии
10.09.2018, 11:00
Политика
Предварительные итоги масштабных выборов в Якутии
10.09.2018, 10:54
Политика
ЦИК Якутии: Убедительная победа Айсена Николаева
10.09.2018, 10:41
Столица
В День города детям-сиротам вручили ключи от новых квартир
10.09.2018, 10:35
Политика
Фавориты выборов в Ил Тумэн
10.09.2018, 10:27
Политика
Айсен Николаев: Выбор сделан
10.09.2018, 10:22
Происшествия
Жительнице Якутска, выбросившей ребенка с балкона, ужесточили приговор
10.09.2018, 10:07
Желток
Увидел свет осенний номер «Журфикса»: чета Павловых, иностранцы в Якутии и разрушители стереотипов
10.09.2018, 10:00
Происшествия
В Якутии горели дома и бани
10.09.2018, 9:58
Экономика
Объявление
График плановых работ энергетиков на 10 сентября
10.09.2018, 9:53
Экономика
ЯТЭК будет поддерживать и развивать технические виды спорта в Якутии
10.09.2018, 9:05
Политика
Выборы главы Якутии: по предварительным данным лидирует Айсен Николаев
10.09.2018, 8:25
Политика
Резонанс
Интервью
Интервью с будущим мэром Якутска Сарданой Авксентьевой
10.09.2018, 7:56
Политика
Резонанс
Выборы главы Якутска выиграла Сардана Авксентьева — биография нового мэра
10.09.2018, 7:35
Желток
Резонанс
Виктор Авксентьев: биография первого джентльмена Якутска
10.09.2018, 6:53
Политика
Избран глава Малыкая
10.09.2018, 6:48
Политика
Александр Кошуков вновь избран в Ил Тумэн
10.09.2018, 6:36
Политика
Антонина Григорьева избрана депутатом Ил Тумэна
10.09.2018, 6:24
Политика
Фотофакт
Эксклюзив
Авксентьевы и Федоровы ликуют
10.09.2018, 6:07
Политика
В Горном улусе побит «рекорд» Владимира Поскачина
10.09.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный гороскоп. Понедельник 10 сентября 2018
10.09.2018, 5:56
Политика
Эксклюзив
Михаил Эверстов обошел Александра Ноговицына
10.09.2018, 5:17
Политика
Сахамин Афанасьев: Мы добились исторического максимума!
10.09.2018, 5:12
Политика
Дмитрий Медведев поздравил Айсена Николаева с уверенной победой
10.09.2018, 5:08
Политика
Выборы мэра Якутска: Лидирует Сардана Авксентьева
10.09.2018, 5:01
Политика
Алиш Мамедов утвердил свои позиции в Хангаласском улусе
10.09.2018, 4:52
Политика
Сардана Авксентьева увеличивает отрыв
10.09.2018, 4:45
Политика
Эксклюзив
Марианна Андреева избрана депутатом Якутской городской Думы
10.09.2018, 4:36
Политика
В Тюбинском и Хатырыкском наслегах избраны главы
10.09.2018, 4:33
Политика
Михаил Соров переизбран главой Татты
10.09.2018, 4:28
Политика
Известный предприниматель Руслан Федотов лидирует с большим отрывом
Архив новостей
Общество
10 сентября 2018, 17:43
49

График ограничения подачи электричества на 11 сентября

График плановых работ энергетиков на 11 сентября

Для обеспечения потребителей Республики Саха (Якутия) качественной и бесперебойной электроэнергией, энергетики ежедневно проводят подключение новых абонентов к электрическим сетям и последовательные ремонтные работы энергообъектов. 

В связи с проведением ремонтных работ в охранной зоне объектов электросетевого хозяйства, 11 сентября предстоят временные ограничения электроснабжения. Для удобства наших потребителей основная часть ремонтных работ проводится нами в дневное время летних рабочих будней, когда существенно снижено потребление электроэнергии. Плановые временные ограничения электроснабжения коснутся города Якутска и четырех районах Якутии по следующему графику:

г. Якутск:

09:00-12:00 – Челюскина 10 а, П. Пригородный частично, Покровский тракт 7 км, Х. Ю. шоссе 9 км – подключение потребителей, пасынкование опоры;

09:00-17:00 – Серг. шоссе 6- 8 км, Бутакова 25- 93/1, Автодорожная 36/9, Б. Марха (частично), Гольминка 1- 34, 50 лет Советской Армии 2-56, Кальвица, П. Осипенко 2- 8/2, 1 База 49 -106 – капитальный ремонт ВЛ, монтаж терминала;

13:00-17:00 –– Н. Карьерная 1, 7/1, 2 Сайсарская 4-19, пер. Элляя 12-20, М. Марха (частично), Сергеляхское шоссе 5, 8 км, Октябрьская 15 — подключение потребителей.

Томпонский район:

10:00-17:00 – с.Кескил.

Намский район:

10:00-16:00 – Кобяконцы, Арбынцы, Фрунзе.

Сунтарский район:

10:00-17:00 – с. Кемпендяй – текущий ремонт МВ-10 кВ ф. Гараж, ф. Посёлок, 1Т и его присоединения.

Ленский район:

09:00-09:30, 17:00-17:30 – п. Пеледуй (мкр-н «Плитка» частично) – разрезание и соединение шлейфов на опоре;

09:30-10-30, 17:00-18:30 – г. Ленск (Транспортная, 2-я Транспортная, Нюйская частично, 1-я, 2-я Нюйская, 4-й Нюйский пер., Победы 1, 2а, Дзержинского, Орджоникидзе, Первомайская, Портовская, Сунтарская, Чапаева 52-83, Строда, Пролетарская 34-52, Заозерная, Титова, Тургенева, Пушкина, Нагорная, Гагарина, Толстого, Мирнинская, Строительная, Таежная, Монтажная) – замена опор, монтаж СИП;

09:30-18:30 – г. Ленск (Нюйская, 16) – замена опор, монтаж СИП;

09:00-17:30 (с вводом на обед) – г. Ленск (Автотранспортная, пер. Автотранспортный) – сборка опор ВЛ 6 кВ.

В графике возможны изменения.

Энергетиктэр балаҕан ыйын 11 күнүнээҕи былааннаах үлэлэрин графига

Саха сирин олохтоохторун электричество уотунан хааччыйыы хаачыстыбатын тупсарар туһуттан энергетиктэр күннэтэ саҥа абоненнары уокка холбууллар итиэннэ былаан быһыытынан уот ситимнэригэр өрөмүөн үлэтин ыыталлар.

Өрөмүөн улахан өттө үлэ күннэригэр күнүс, дьиэлэргэ уоту туһаныы аҕыйыыр кэмигэр, ыытыллар.

Энергообъектарга былааннаммыт үлэ барарынан ситимнээн балаҕан ыйын 11 күнүгэр Дьокуускай куоракка уонна кэккэ улуустарга маннык графигынан уоту быстах кэмҥэ араарыахтара:

Дьокуускай к.:

09:00-12:00 – Челюскин 10 а, Пригородный сорҕото, Покровскай тракт 7 км, Хатыҥ-Үрэх шоссетын 9 км – дьиэлэри уокка холбооһун, баҕана сыбаайатын уларытыы;

09:00-17:00 – Сэргэлээх шоссетын 6- 8 км, Бутаков 25- 93/1, Автодорожнай 36/9, Б. Марха (сорҕото), Гольминка 1- 34, 50 лет Советской Армии 2-56, Кальвица, П. Осипенко 2- 8/2, 1 База 49 -106 – уот линиятын хапытаалынай өрөмүөнэ, терминал монтаһа;

13:00-17:00 –– Н. Карьерная 1, 7/1, 2 Сайсарскай 4-19, Эллэй пер. 12-20, М. Марха (сорҕото), Сэргэлээх шоссетын 5, 8 км, Октябрьскай 15 – дьиэлэри уокка холбооһун.

Томпо улууһа:

10:00-17:00 – Кэскил.

Нам улууһа:

10:00-16:00 – Көбөкөн, Арбын, Фрунзе.

Ленскэй улууһа:

09:00-09:30, 17:00-17:30 – Пеледуй («Плитка» мрк-н сорҕото) – уот баҕанатыгар боробуоту арааран баран төттөрү холбооһун;

09:30-10-30, 17:00-18:30 – Ленскэй (Транспортнай, 2-с Транспортнай, Нюйскай сорҕото, 1-кы, 2-с Нюйскайдар, 4-с Нюйскай пер., Победа 1, 2а, Дзержинскэй, Орджоникидзе, Первомайскай, Портовской, Сунтарскай, Чапаев 52-83, Строд, Пролетарскай 34-52, Заозернай, Титов, Тургенева Пушкин, Нагорнай, Гагарин, Толстой, Мирнинскэй, Строительнай, Таежнай, Монтажнай) – уот баҕанатын уларытыы, СИП тардыы;

09:30-18:30 – Ленскэй (Нюйскай, 16) – уот баҕанатын уларытыы, СИП тардыы;

09:00-17:30 (эбиэккэ холбооһуннаах) – Ленскэй (Автотранспортнай, Автотранспортнай пер.) – уот баҕанатын хомуйааһын.

Сунтаар улууһа:

10:00-17:00 – Кэмпэндээйи – «Кэмпэндээйи” ПС оборудование өрөмүөнэ. 

Бу график уларыйыан сөп.

Источник: Пресс-служба Центральных электрических сетей
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Добавить комментарий
Правила публикации

Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
10.09.2018, 5:56
Политика
Эксклюзив
Михаил Эверстов обошел Александра Ноговицына
10.09.2018, 7:35
Желток
Резонанс
Виктор Авксентьев: биография первого джентльмена Якутска
10.09.2018, 6:53
Политика
Избран глава Малыкая
10.09.2018, 5:17
Политика
Сахамин Афанасьев: Мы добились исторического максимума!
10.09.2018, 7:56
Политика
Резонанс
Выборы главы Якутска выиграла Сардана Авксентьева — биография нового мэра
10.09.2018, 6:24
Политика
Фотофакт
Эксклюзив
Авксентьевы и Федоровы ликуют
05.09.2018, 20:20
Происшествия
Резонанс
Известный оперативник Белюнас не выйдет из СИЗО 9 сентября
09.09.2018, 18:00
Желток
Фотофакт
Известные якутяне голосуют
10.09.2018, 6:07
Политика
В Горном улусе побит «рекорд» Владимира Поскачина
10.09.2018, 6:48
Политика
Александр Кошуков вновь избран в Ил Тумэн
09.09.2018, 23:26
Политика
Предварительные итоги голосования: лидирует «Единая Россия»
10.09.2018, 5:12
Политика
Дмитрий Медведев поздравил Айсена Николаева с уверенной победой
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Эксклюзив
Политика
10.09.2018

Коммунисты рассчитывают на три-четыре мандата в Якутской городской Думе

Политика
10.09.2018

Избранный депутат Иван Слепцов: Барха махтал!

Политика
10.09.2018

Избранный депутат Виктор Федоров: Ваше доверие оправдаю!

Эксклюзив
Политика
10.09.2018

Коммунисты рассчитывают на 10 мандатов в Ил Тумэн

Фотофакт
Желток
10.09.2018

Усть-Алдан: Пир в выборную ночь

Политика
10.09.2018

Выборы депутатов Якутской городской думы: Интрига сохраняется

Видео
Желток
10.09.2018

Российская звезда Александр Панайотов «согрел» якутян своим выступлением

Культура & Образование
10.09.2018

Эксперты назвали якутский фильм претендентом на Оскар!