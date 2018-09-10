График ограничения подачи электричества на 11 сентября

График плановых работ энергетиков на 11 сентября

Для обеспечения потребителей Республики Саха (Якутия) качественной и бесперебойной электроэнергией, энергетики ежедневно проводят подключение новых абонентов к электрическим сетям и последовательные ремонтные работы энергообъектов.

В связи с проведением ремонтных работ в охранной зоне объектов электросетевого хозяйства, 11 сентября предстоят временные ограничения электроснабжения. Для удобства наших потребителей основная часть ремонтных работ проводится нами в дневное время летних рабочих будней, когда существенно снижено потребление электроэнергии. Плановые временные ограничения электроснабжения коснутся города Якутска и четырех районах Якутии по следующему графику:

г. Якутск:

09:00-12:00 – Челюскина 10 а, П. Пригородный частично, Покровский тракт 7 км, Х. Ю. шоссе 9 км – подключение потребителей, пасынкование опоры;

09:00-17:00 – Серг. шоссе 6- 8 км, Бутакова 25- 93/1, Автодорожная 36/9, Б. Марха (частично), Гольминка 1- 34, 50 лет Советской Армии 2-56, Кальвица, П. Осипенко 2- 8/2, 1 База 49 -106 – капитальный ремонт ВЛ, монтаж терминала;

13:00-17:00 –– Н. Карьерная 1, 7/1, 2 Сайсарская 4-19, пер. Элляя 12-20, М. Марха (частично), Сергеляхское шоссе 5, 8 км, Октябрьская 15 — подключение потребителей.

Томпонский район:

10:00-17:00 – с.Кескил.

Намский район:

10:00-16:00 – Кобяконцы, Арбынцы, Фрунзе.

Сунтарский район:

10:00-17:00 – с. Кемпендяй – текущий ремонт МВ-10 кВ ф. Гараж, ф. Посёлок, 1Т и его присоединения.

Ленский район:

09:00-09:30, 17:00-17:30 – п. Пеледуй (мкр-н «Плитка» частично) – разрезание и соединение шлейфов на опоре;

09:30-10-30, 17:00-18:30 – г. Ленск (Транспортная, 2-я Транспортная, Нюйская частично, 1-я, 2-я Нюйская, 4-й Нюйский пер., Победы 1, 2а, Дзержинского, Орджоникидзе, Первомайская, Портовская, Сунтарская, Чапаева 52-83, Строда, Пролетарская 34-52, Заозерная, Титова, Тургенева, Пушкина, Нагорная, Гагарина, Толстого, Мирнинская, Строительная, Таежная, Монтажная) – замена опор, монтаж СИП;

09:30-18:30 – г. Ленск (Нюйская, 16) – замена опор, монтаж СИП;

09:00-17:30 (с вводом на обед) – г. Ленск (Автотранспортная, пер. Автотранспортный) – сборка опор ВЛ 6 кВ.

В графике возможны изменения.

Энергетиктэр балаҕан ыйын 11 күнүнээҕи былааннаах үлэлэрин графига

Саха сирин олохтоохторун электричество уотунан хааччыйыы хаачыстыбатын тупсарар туһуттан энергетиктэр күннэтэ саҥа абоненнары уокка холбууллар итиэннэ былаан быһыытынан уот ситимнэригэр өрөмүөн үлэтин ыыталлар.

Өрөмүөн улахан өттө үлэ күннэригэр күнүс, дьиэлэргэ уоту туһаныы аҕыйыыр кэмигэр, ыытыллар.

Энергообъектарга былааннаммыт үлэ барарынан ситимнээн балаҕан ыйын 11 күнүгэр Дьокуускай куоракка уонна кэккэ улуустарга маннык графигынан уоту быстах кэмҥэ араарыахтара:

Дьокуускай к.:

09:00-12:00 – Челюскин 10 а, Пригородный сорҕото, Покровскай тракт 7 км, Хатыҥ-Үрэх шоссетын 9 км – дьиэлэри уокка холбооһун, баҕана сыбаайатын уларытыы;

09:00-17:00 – Сэргэлээх шоссетын 6- 8 км, Бутаков 25- 93/1, Автодорожнай 36/9, Б. Марха (сорҕото), Гольминка 1- 34, 50 лет Советской Армии 2-56, Кальвица, П. Осипенко 2- 8/2, 1 База 49 -106 – уот линиятын хапытаалынай өрөмүөнэ, терминал монтаһа;

13:00-17:00 –– Н. Карьерная 1, 7/1, 2 Сайсарскай 4-19, Эллэй пер. 12-20, М. Марха (сорҕото), Сэргэлээх шоссетын 5, 8 км, Октябрьскай 15 – дьиэлэри уокка холбооһун.

Томпо улууһа:

10:00-17:00 – Кэскил.

Нам улууһа:

10:00-16:00 – Көбөкөн, Арбын, Фрунзе.

Ленскэй улууһа:

09:00-09:30, 17:00-17:30 – Пеледуй («Плитка» мрк-н сорҕото) – уот баҕанатыгар боробуоту арааран баран төттөрү холбооһун;

09:30-10-30, 17:00-18:30 – Ленскэй (Транспортнай, 2-с Транспортнай, Нюйскай сорҕото, 1-кы, 2-с Нюйскайдар, 4-с Нюйскай пер., Победа 1, 2а, Дзержинскэй, Орджоникидзе, Первомайскай, Портовской, Сунтарскай, Чапаев 52-83, Строд, Пролетарскай 34-52, Заозернай, Титов, Тургенева Пушкин, Нагорнай, Гагарин, Толстой, Мирнинскэй, Строительнай, Таежнай, Монтажнай) – уот баҕанатын уларытыы, СИП тардыы;

09:30-18:30 – Ленскэй (Нюйскай, 16) – уот баҕанатын уларытыы, СИП тардыы;

09:00-17:30 (эбиэккэ холбооһуннаах) – Ленскэй (Автотранспортнай, Автотранспортнай пер.) – уот баҕанатын хомуйааһын.

Сунтаар улууһа:

10:00-17:00 – Кэмпэндээйи – «Кэмпэндээйи” ПС оборудование өрөмүөнэ.

Бу график уларыйыан сөп.