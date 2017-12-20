Графа «против всех» вызвала бурные обсуждения в Ил Тумэне

На XXXIII (очередном) пленарном заседании Госсобрания (Ил Тумэн), состоявшемся 20 ноября 2017 года, народные депутаты республики внесли изменения в статью 74 закона республики «О муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия). Законопроект инициирован группой народных депутатов парламента республики.

Закон Республики Саха (Якутия) от 28 сентября 2011 года 964-3 ДО» 815-1V «О муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия)» регулирует порядок назначения, подготовки и проведения выборов депутатов представительных органов муниципальных образований и глав муниципальных образований. Законопроект разработан в целях реализации федерального закона от 12 июня 2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», согласно которому законом субъекта Российской Федерации может быть предусмотрено, что на выборах в органы местного самоуправления строка «Против всех кандидатов» («Против всех списков кандидатов») в избирательном бюллетене не помещается.

Как показала практика, применение строки «Против всех кандидатов» («Против всех списков кандидатов») на муниципальных уровнях нередко приводит к манипуляциям, относящимся к так называемому «черному пиару». Нередко политические технологи призывают избирателей голосовать против всех кандидатов или против всех списков кандидатов, что приводит к фактическому срыву выборной кампании. В результате органы местного самоуправления оказываются не избранными, что приводит к дестабилизации ситуации на местах. В результате проводятся повторные выборы, происходит расходование дополнительных бюджетных средств. Предложенным законопроектом предлагается не включать данные строки в избирательные бюллетени, что должно стать фактором стимулирующим участников избирательных кампаний более качественно и эффективно проводить работу среди избирателей. Принятие данного проекта закона Республики Саха (Якутия) не повлечет признания утратившими силу и внесения изменений в действующие нормативные акты и не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета Республики Саха (Якутия).

Во время обсуждения данного законопроекта в прениях и вопросах активно участвовали народные депутаты Ольга Балабкина, Игорь Никитин, Александр Ноговицын, Иннокентий Васильев, Марфа Филиппова, Виктор Губарев, Владимир Федоров, Иван Шамаев, Гульсум Бейсембаева, Гаврил Алексеев и другие, аргументируя свои позиции по сохранению или исключении из закона «О муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия) строки «против всех списков кандидатов» на выборах в органы местного самоуправления. Вице-спикер парламента Ольга Балабкина напомнила требования федерального закона по графе «Против всех кандидатов». Проектом закона «О внесении изменении к статье 74 закона Республики Саха (Якутия) «О муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия)» предлагается внести изменения в законодательство о муниципальных выборах, руководствуясь статьи 72 Конституции Российской Федерации, гласящей, что установление общих принципов организации системы органов государственной власти и местного самоуправления находится в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Народные депутаты Игорь Никитин, Александр Ноговицын и другие привели весьма убедительные аргументы в пользу принятия данного законопроекта. Графа «против всех списков кандидатов» на выборах в органы местного самоуправления широко обсуждалась и муссировалась в различных СМИ республики и среди населения. Многие отмечают, что, действительно, данная строка в отдельных случаях мешает или негативно влияет на ход избирательной кампании на выборах в органы местного самоуправления, бывает и так, что так называемые «политтехнологи» призывают избирателей голосовать против всех кандидатов или против всех списков кандидатов, что приводит к фактическому срыву выборной кампании. В итоге назначаются повторные выборы, происходит расходование дополнительных бюджетных средств, и нередко дестабилизируются ситуации на местах. Некоторые выступавшие, в том числе Виктор Губарев, Иннокентий Васильев, Владимир Федоров и другие, призвали коллег проголосовать против принятия данного законопроекта.

В итоге бурных обсуждений народные депутаты приняли изменения в статью 74 закона республики «О муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия) в окончательном чтении, где не будет строки «Против всех списков кандидатов» на выборах в органы местного самоуправления.