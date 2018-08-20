Грабитель ударил женщину кулаком в лицо и вырвал сумку в Якутске

Прокуратура г. Якутска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении гр. Ж. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья.).

Установлено, что осужденный, будучи условно-досрочно освобожденным по другому уголовному делу, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидев в правой руке ранее ему незнакомой гр. Т. сумку, и предполагая, что в ней может находиться ценное имущество, решил ее похитить.

Действуя с целью реализации своего преступного корыстного умысла, подошел к гр. Т, повалил ее на землю и с целью подавления сопротивления с ее стороны нанес один удар кулаком правой руки в область ее лица. Когда гр. Т прекратила сопротивление, осужденный выхватил сумку, в которой находились: сотовый телефон, социальная карта, кошелек, денежные средства в размере 200 рублей, записная книжка и лекарства. Данным преступлением причинив гр. Т. материальный ущерб на сумму 10 190 рублей.

После чего осужденный скрылся с места совершения преступления с похищенным имуществом, которым впоследствии распорядился по своему усмотрению.

В судебном заседании осужденный вину признал в полном объеме, раскаялся в содеянном.

По результатам рассмотрения уголовного дела, с учетом мнения государственного обвинителя, суд приговорил гр. Ж к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.