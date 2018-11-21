Грабитель-рецидивист напал на женщину

После полуночи в дежурную часть полиции обратилась 54-летняя женщина. Она сообщила, что 10 минут назад неизвестный около одного из домов на ул.Лермонтова, применив насилие, похитил её сотовый телефон. Сотрудники полиции сразу же установили личность злоумышленника. Им оказался 31-летний житель г.Якутск, неоднократно попадавший в поле зрение полиции за совершение разбоя и грабежа. По «горячим следам» подозреваемого задерживают сотрудники патрульно-постовой службы. Похищенный смартфон был обнаружен при нём. В настоящее время проводятся процессуальные проверки. Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)

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