Грабитель набросился на пакет с продуктами посреди бела дня

В дежурную часть отдела №2 МУ МВД «Якутское» поступило сообщение от мужчины о том, что в обеденное время неизвестный открыто похитил у него пакет с продуктами. Также в пакете находился сотовый телефон.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 27-летнего уроженца Намского района.

Установлено, что потерпевший возвращался домой из магазина, где он приобрел хлеб и прочие продукты. Неожиданно подозреваемый выхватил из рук заявителя пакет и скрылся. Похищенный смартфон, по словам подозреваемого, он выронил по дороге.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.