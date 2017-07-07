Грабеж средь бела дня

Днем 6 июля в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о совершении грабежа по ул. Мерзлотная.

Потерпевшая пожилая женщина сообщила о том, что молодой человек сорвал с ее плеча сумку, в которой находился сотовый телефон, документы, золотое кольцо и наличные, общий ущерб составил 24 000 рублей.

По горячим следам патрулю Госавтоинспекции удалось задержать ранее судимого 32-летнего злоумышленника. В ходе досмотра похищенное было изъято и возвращено владелице. Свои действия злоумышленник объяснил тем, что у него кончились средства для существования.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.161 УК РФ. Подозреваемый водворен в ИВС.