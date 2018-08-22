Грабеж средь бела дня: в Якутске двое мужчин напали на женщину

В дневное время суток 40-летняя женщина направлялась в продуктовый магазин. В переулке, к ней навстречу вышли двое неизвестных мужчин и попросили сигарет. Она открыла сумку и начала искать свою пачку сигарет. В это время один из мужчин резко выхватил у женщины сумку и начал обшаривать ее.

После того как женщина закричала, привлекая внимание прохожих, мужчины бросили сумку и скрылись.

Успокоившись, потерпевшая стала проверять содержимое своей сумки и обнаружила пропажу своего сотового телефона. Не теряя времени она решила обратиться в полицию. Она рассказала о случившемся проходившей мимо гражданке и попросила ее позвонить в полицию.

Прибывший на место происшествия наряд Отдельного батальона ППС МУ МВД «Якутское» «по горячим следам» задержал злоумышленников. Ими оказались ранее судимые 41 и 47-летние уроженцы Верхневилюйского района. С их слов телефон они успели сдать в ломбард. Общая сумма ущерба составило 10500 рублей.

В отношении подозреваемых проводится процессуальная проверка.