Грабеж раскрыт по горячим следам

В дежурную часть МУ МВД России «Якутское» обратился горожанин с заявлением о том, что ночью, на улице неизвестные выхватили из рук рюкзак, в котором находился сотовый телефон, и скрылись с места преступления.

В тот же день по подозрению в совершении указанного преступления сотрудниками полиции г. Якутска были задержаны двое мужчин. 27 и 32-летнии безработные и ранее судимые за кражу уроженцы Кобяйского и Оленекского района.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.