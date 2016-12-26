Размер взносов на капремонт многоквартирных домов с 1 января 2016 года увеличится, об этом Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики был опубликован приказ «Об утверждении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Республики Саха (Якутия)» об установлении минимального размера взноса на капремонт для собственников жилья на 2017 год.

С нового года установленный взнос на территории республики будет составлять с 1 квадратного метра:

— деревянный дом – 3 рубля 60 копеек;

— каменный дом без лифта – 6 рублей;

— каменный дом с лифтом – 8 рублей;

Готовы ли собственники к повышению взносов на капремонт, для того, чтобы узнать каково мнение собственников, Фонд капитального ремонта провел собственный опрос по телефону. Мы обзвонили порядка 30 абонентов, когда-либо и по каким-либо вопросам обратившихся собственникам, вне зависимости в каком типе жилого дома они проживают. Правда, некоторые якутяне не готовы принять участие в нашем опросе, но откровенного недовольства или агрессии со стороны опрошенных мы не заметили. Поэтому, опрошенных собственников о повышении взносов, а значит и ежемесячных платежей мы квалифицировали по трем критериям: жители многоквартирных домов особо не озадаченных, более категоричных, болезненно воспринимающих.

Следует отметить, что к собственникам, особо не озадаченным относятся жители деревянных домов, так как повышение за квадратный метр жилья в деревянном доме составит 60 копеек. Жители каменных многоквартирных домов более категорично настроены к повышению тарифов, так как считают повышение до 6 рублей за квадратный метр существенным. На этот счет резкая критика была высказана только одним из опрошенных. Наиболее болезненно восприняли повышение взноса те, кто проживает в домах с лифтами. Так как повышение для домов такого типа составит 8 рублей с квадратного метра. И если жители, проживающие выше 3 этажа, относятся более или менее, то те, кто проживает ниже 3 этажа возмущаются такой величиной взноса.

«Наша семья живет в «двушке», площадь квартиры составляет 44 квадратных метра, – рассказала нашему сайту http://fondkr.ru/ якутянка Светлана Звягинцева. – Каждый месяц за капремонт приходит квитанция около 160 рублей, с нового года эта сумма составит 260 рублей. Конечно, для нас это не очень большая сумма, и мы будем оплачивать её. Не платить же пени ещё дополнительно».

Важно отметить, что лифты, срок эксплуатации во многих домах республики истекает в 2017 году, это 25 лет. Фонд капитального ремонта республики в 2017 году планирует замену около 200 лифтов в многоквартирных домах республики.