Госуслуги от МВД – просто, быстро, компетентно

Темп современной жизни диктует свои условия. В наших реалиях – дорога каждая минута. Для оформления различных документов необходимо затратить огромное количество драгоценного времени. И тут к нам приходит на помощь интернет.

Уважаемые граждане, напоминаем вам, что полный пакет предоставляемых государственных услуг стоит на 30% дешевле, при условии, если вы их будете оформлять в электронном виде через портал gosuslugi.ru.

Полный перечень государственных услуг, предоставляемых МВД по Республике Саха (Якутия) вы можете найти на сайте МВД по Республике Саха (Якутия) (https://www.14.mvd.ru).

К примеру, по линии ГИБДД можно значительно упростить процедуру получении и замены водительского удостоверения. Одним кликом компьютерной мыши можно узнать полную информацию о наложенных штрафах и оплатить их в режиме онлайн.

Сотрудники управления по вопросам миграции в сокращенные сроки решат требуемые для вас вопросы, связанные как с оформлением разных видов паспортов, выпиской и пропиской на жилищную площадь, также предоставят другой перечень услуг при условии оформления вами запросов в электронном виде.

При устройстве на работу, поступлении в учебные заведения, даже для заселения в общежития и для многого другого, зачастую требуют информацию об отсутствии (наличии) судимости. Такие справки по электронной версии, МВД по Республике Саха (Якутия) готово предоставить вам за 14 дней. Срок ожидания ответа в два раза меньше, чем при поступлении запроса в обычной форме.

Охота, рыбалка, экстремальные виды отдыха на природе являются увлечением многих ее жителей республики. Различные экспедиции, работа в вахтовом режиме также имеют специфику, связанную с риском для вашей жизни и вашего здоровья. Если для вашей трудовой деятельности или образа жизни характерны повышенная опасность, МВД по Республике Саха (Якутия) предоставляет услуги по прохождению добровольной дактилоскопической экспертизы.

И это далеко не весь перечень. Для того, чтобы получить необходимые государственные услуги, предоставляемые МВД по Республике Саха (Якутия) необходим минимум документов. Вы сократите сроки предоставления услуг; уменьшите свои финансовые издержки; удостоверитесь в снижении административных барьеров и в повышении доступности получения государственных и муниципальных услуг.

Получать государственные услуги через Интернет – просто, качественно, и, самое главное — быстро. Это – выбор современного человека.