Государственный цирк Якутии выражает соболезнование

От имени руководства и всего коллектива Государственного цирка Республики Саха (Якутия) им. Марфы и Сергея Расторгуевых выражаем глубокое соболезнование народному депутату Республики Саха (Якутия) VI созыва, председателю постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций ФЕОДОСИИ ВАСИЛЬЕВНЕ ГАБЫШЕВОЙ, родным и близким по поводу скоропостижной кончины горячо любимого супруга, заместителя председателя Госкомспорта ЯАССР, заместителя министра по делам молодежи, туризма, физической культуры и спорта в 1986-1996 гг., заместителя руководителя аппарата Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) в 2003-2005 гг., отличника государственной гражданской службы Республики Саха (Якутия), отличника молодежной политики Республики Саха (Якутия), Почетного гражданина Верхоянского района, города Верхоянска и Октябрьского наслега Нюрбинского района Республики Саха (Якутия) СВЯТОСЛАВА СЕРГЕЕВИЧА ГАБЫШЕВА.

Искренне разделяем вашу боль, скорбим вместе с вами. Пусть родная земля будет ему пухом.