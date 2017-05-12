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12 мая 2017, 9:53
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Государственные услуги в электронном виде — дешевле на 30%

Отдел по вопросам миграции МУ МВД России «Якутское» предлагает жителям города Якутска использовать Единый портал предоставления государственных и муниципальных услуг.
В настоящее время одним из приоритетных видов получения государственных услуг по выдаче (замене) паспорта гражданина Российской Федерации, регистрации по месту жительства и по месту пребывания граждан Российской Федерации является обращение гражданина в территориальный орган по вопросам миграции, в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru.

Преимущества обращения в электронном виде – это:
— возможность подать заявление, не выходя из дома или не покидая рабочего кабинета;
— приоритетное рассмотрение заявлений;
— отсутствие очереди;
— экономия времени;
— сокращение сроков рассмотрения заявления до 5 дней при обращении гражданина по месту жительства по выдаче (замене) паспорта гражданина РФ (если ранее выданный паспорт выдавался тем же подразделением);
— отслеживание хода оформления своих документов в режиме он-лайн через «Личный кабинет»;
— экономия денежных средств, при оплате государственной пошлины (ниже на 30%).

С 18 апреля 2017 года для граждан Российской Федерации, обращающихся за получением государственных услуг в сфере миграции через Единый портал государственных и муниципальных услуг, стала доступна функция оплаты государственной пошлины за получаемую государственную услугу со скидкой 30 процентов.
Для авторизации на Едином портале государственных услуг необходимо ввести страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) и пароль, полученный после регистрации на Едином портале. Процедура регистрации предусмотрена для снижения рисков несанкционированного доступа к персональным данным гражданина. Процедуру регистрации проходят только один раз.

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Источник: Пресс-служба МУ МВД России «Якутское»
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