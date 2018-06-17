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17 июня 2018, 19:59
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«Гостю — почет, хозяину — честь». Алданский район в ожидании гостей

“Алдан — город чистый, красивый, уютный. Здесь живут патриоты своего района и города. Мы всего несколько часов находимся здесь, а нам уже показали столько интересного! Очень надеемся, что гости уедут восторженными, влюбленными в ваш город и в ваш район, а жители останутся гордыми за свой город и за свое гостеприимство. Нам всем нужно очень постараться”, — такими словами завершилось  расширенное выездное заседание  организационного комитета по подготовке и проведению республиканского праздника “Ысыах  Олонхо-2018” под председательством  Николая Макарова, заместителя министра культуры и духовности РС (Я).

      Кроме министрества культуры 15 июня в Алдане работали: директор Центра ресурсного обеспечения развития образования Владимир Аржаков,  руководитель отдела департамента дорожной службы и автомобильного транспорта РС (Я) Владислав Романов, президент Ассоциации Олонхо в РС (Я) Февронья Шишигина, директор штаба студенческих отрядов средне-специальных учебных заведений РС (Я) Алексей Аммосов, директор республиканского центр национальных видов спорта им. В. Манчаары Иннокентий Григорьев,  координатор режиссерско-постановочной группы Мария Григорьева.

Заседание прошло в режиме  углубленного подхода ко всем деталям праздника. Его участники посетили “Центр подготовки по зимним видам спорта”; прошлись по всем уголкам культурно-этнографического комплекса “Сэвэки”; заглянули в каждую урасу. Они детально обсудили работу  волонтеров. К слову сказать,  нашу молодежь ждут серьезные испытания на прочность. От того, как мы встретим гостей, будет зависеть настроение и общее впечатление о  гостеприимстве алданцев.

“Ысыах Олонхо — 2018 ”, к которому мы готовились долго и тщательно,  близок. Вот-вот мы с вами покажем результаты  своего труда”, — обратился  Николай Афанасьевич Макаров ко всем присутствующим на площадке ответственным лицам. Он отметил основные особенности нашего праздника. “Во-первых, “Ысыах Олонхо -2018” является самым экономичным за всю историю проведения подобных мероприятий в республике.   Во вторых, местность “Сэвэки” является самой компактной. И мировое древо Аал Луук Мас получилось самым   экономичным, но и самым  красивым”.

Безусловно еще есть вопросы, волнующие организаторов. Например, завоз кроватей в количестве 900 штук из Амгинского улуса. Алданский район не располагает транспортными компаниями, готовыми выполнить данную услугу. Остаётся привлекать частных перевозчиков, но предлагаемые цены не  вписываются в смету. Работа в этом направлении продолжается. На совещании прозвучало обращение к представителю Министерства транпорта РС (Я) с просьбой оказать помощь в поиске перевозчика.

Мэр города Александр Бугай при всеобщей поддержке присутствующих категорически потребовал   взять под контроль снабжение города горячей водой в дни проведения праздника. Вопрос напрямую адресован министерству ЖКХ и внесен в протокол.

Тщательно рассмотрены вопросы транспортной схемы, начиная с паромной переправы. Депутат Государственного Собрания Ил Тумэн РС (Я) Александр Дудников заострил внимание  на необходимости дополнительной заправки на заправочной станции п. Улуу, с использованием передвижных заправочных средств АЗС “Саханефтегазсбыт”. Рассмотрены вопросы подготовки “Полярных авиалиний”, обеспечения трансфера от железнодорожного вокзала ст. Алдан готей, прибывающих поездами. Обсужден вопрос введения дополнительных маршрутов городских автобусов до 24.00.

Руководитель республиканского штаба ССО РС (Я) доложил о выделении субсидии Алданскому району на организацию работы студенческого отряда в количестве 20 человек, коорый акивно ведет работы по ремонту общежития АПТ. При необходимости рабочих “рук”, штаб готов рассмотреть вопрос привлечения дополнительных ресурсов.

Практически решены все вопросы по организации спортивных соревнований, что было видно из доклада  директора республиканского центр национальных видов спорта Иннокентия Григорьева.

Что касается культурной программы, то здесь подготовка  идет согласно плана и поставленных задач. Режиссерско-постановочная группа с воскресенья приступает к сводным репетициям.

Ведется подготовка по размещению Пресс-центра, организаторы готовы встретить коллег, предоставив максимум удобств  для работы и освещения хода праздника без помех.

Руководителем отдела  Роспотребнадзора РС (Я) в Алданском районе Алексеем Селютиным поднимались вопросы  водоснабжения, возможности принять душ участникам, бактерицидной обработки мест пребывания. И конечно, Алексей Викторович заострил внимание оргкомитета на обработке местности от клещей, что несомненно будет проведено ближе к датам проведения массовых репетиций и непосредственно самого мероприятия.

О полной готовности служб правопорядка доложил заместитель начальника МВД РС (Я) по Алданскому району майор Денис Денисенко. К охране будут подключены силы бойцов Росгвардии, Алданское станичное казачество.

Февронья Васильевна Шишигина подчекнула, что “Ысыах Олонхо” — это то мероприятие, которое прежде всего организуется для народа.  Организаторы очень надеются, что их труды не будут напрасными.

15 июня сразу после заседания  делегация Алданского района выехала на Ысыах в Мегино-Кангаласский улус, где пройдут конные скачки в рамках «Ысыаха Олонхо-2018», что гармонично вписывается в канву 50- летнего юбилея «Дружбы серпа и молота».

Напоминаем , то генеральным спонсоромXII республиканского праздника “Ысыах  Олонхо-2018” является АО «Полюс Алдан» (управляющий директор Алексей Носков).

 

Источник: Пресс-служба Алданкого района.
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