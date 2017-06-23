Гости из Монголии — в пабе «Дикая Утка»!

Певец, музыкант и флейтист, хомусист Д. ДАВААСУРЭН, призер 2-го Международного Фестиваля сказителей!

Гимнастки конторшнистки — циркачки: Девочка «без костей» восхитительная АНАР!

Мелодии и танцы солнечной Монголии!



В Якутск на празднование ысыах 2017 прилетел творческий коллектив из Монголии!

23.06.17 в 20:00 в пабе «Дикая Утка» монгольский творческий коллектив покажет свои таланты «широкому» зрителю.



Певец, музыкант и флейтист, хомусист Д. Даваасурэн, призер 2-го Международного Фестиваля сказителей, проводившегося в июне 2015-го года в Якутске.

Гимнастка конторшнистка-циркачка, девочка «без костей» прекрасная АНАР. Народные танцы в исполнении талантливой танцовщицы АРИУНЦЭЦЭГ. comments powered by HyperComments Источник: Оргкомитет.

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