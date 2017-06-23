Гости из Монголии — в пабе «Дикая Утка»!

Певец, музыкант и флейтист, хомусист Д. ДАВААСУРЭН, призер 2-го Международного Фестиваля сказителей!
Гимнастки конторшнистки — циркачки: Девочка «без костей» восхитительная АНАР!
Мелодии и танцы солнечной Монголии!
В Якутск на празднование ысыах 2017 прилетел творческий коллектив из Монголии!
23.06.17 в 20:00 в пабе «Дикая Утка» монгольский творческий коллектив покажет свои таланты «широкому» зрителю.
Певец, музыкант и флейтист, хомусист Д. Даваасурэн, призер 2-го Международного Фестиваля сказителей, проводившегося в июне 2015-го года в Якутске.
Гимнастка конторшнистка-циркачка, девочка «без костей» прекрасная АНАР.
Народные танцы в исполнении талантливой танцовщицы АРИУНЦЭЦЭГ.comments powered by HyperComments
Источник: Оргкомитет.