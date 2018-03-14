Гость удалился по-английски, прихватив чужое имущество

В Усть-Янском районе раскрыта кража имущества.

Сюжет разворачивался по классической схеме: потерпевший и его гость распивали спиртные напитки, затем хозяин уснул, а гость удалился по-английски, не попрощавшись и прихватив с собой цифровой фотоаппарат, два сотовых телефона и три ножа.

Задержанный 23-летний приятель потерпевшего признался, что часть похищенного сбыл и приобрел спиртное, а часть, будучи в изрядном подпитии, растерял по дороге домой.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража».