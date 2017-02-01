Гость из Испании, посетив концерт хомусиста Ча5ылхана, стал его учеником!

«ЧАҔЫЛҔАН УОТА» — сольный альбом Георгия Слепцова



Хомусист-импровизатор, лауреат международных конкурсов в Китае, Франции, участник многочисленных этно и тюрк фестивалей — в Турции, в Казахстане и многих городах России, обладатель титула «Лучший хомусист Республики Саха (Якутия) на Ысыахе Молодежи» — 2016, победитель Всероссийского фольклорного фестиваля «Живая нить» — 2016 в городе Пермь, артист Национального театра танца РС (Я) Георгий СЛЕПЦОВ — ЧАҔЫЛҔАН выпустил свой первый сольный альбом. Презентация альбома «ЧАҔЫЛҔАН УОТА” и концерт с аналогичным названием прошли 29 января в ресторане «Чингу».



Презентацию и концерт артист провел в собственный день рождения – ему исполнилось 23 года! На праздник собрались не только близкие, родные, друзья и коллеги именинника, но и представители ведущих СМИ города, а также поклонники творчества виртуозной игры молодого хомусиста.



Поздравить друга и коллегу пришли молодые артисты Алиса САВВИНОВА, Айгыллаана СЕМЕНОВА, Алексей ГОЛЬДЕРОВ, ЮАНА, Виктор ДАБАЙААН, Вера АЮМИ и юные хомусисты — ученики Чаҕылҕана.



Василена ШАРИНА и Артур СЕМЕНОВ не только подарили зрителям свои песни, но и выступили в роли ведущих вечера.



В ходе вечера, как принято в Якутии, именинник стал выяснять, кто из какого улуса приехал, чтоб вручить приз самому дальнему гостю. И таким оказался гость из Испании, почти непрерывно снимавший действо на телефон. Забегая вперед отметим, что испанец стал брать у Ча5ылхана уроки игры на хомусе, так он был впечатлен.



Еще одной фишкой вечера стал грандиозный букет из 101 розы, которую Ча5ылхан под аплодисменты присутствующих подарил своей девушке. Оказалось, она отметила свой день рождения за день до виновника торжества.



«Я очень хотел, чтобы гости вечера чувствовали себя максимально комфортно и приятно провели время с хорошей музыкой», — признался Георгий.



Цель была достигнута, потому что концерт прошел в теплой, душевной атмосфере с яркими выступлениями, веселыми ведущими, интересными конкурсами и активными, благодарными зрителями.



Альбом «ЧАҔЫЛҔАН УОТА” полностью сочинен, аранжирован, записан, смонтирован, спродюссирован и оформлен в студии Георгия СЛЕПЦОВА и Егора НАЗАРОВА. Их тесное сотрудничество началось еще в 2013 году, когда они совместно выпустили свой первый трек. «Мы сразу нашли общий язык. Потому что Егор очень чуткий музыкант и хороший человек. Буквально с полуслова он понимает, как в итоге должна звучать та или иная композиция. С сентября 2016 года мы плотно начали работать над сольным альбомом «ЧАҔЫЛҔАН УОТА”, — рассказал Георгий Слепцов.

Тогда же ребята создали свою собственную студию, о которой мечтали. Хотя частные гастроли, перелеты и концерты Чаҕылҕана усложняли ход работы, это не помешало довести дело до конца.



Все аранжировки, запись, мастеринг, обложку альбома и даже пригласительные, афиши и пропуски презентации сделал музыкант, аранжировщик, продюсер Егор НАЗАРОВ. Он поделился о ходе работы записи: «Я слышал, что все спонтанное в большинстве случаев удается. Так получилось и у нас. Георгий предложил записать трек. Мы встретились, поехали в студию, и все записали. Работа шла настолько интересно, спокойно, в прекрасной дружеской атмосфере, что остановиться на одной композиции мы не могли, и с большим энтузиазмом продолжили записи. Иногда Георгий приносил новый мотив и играл его на хомусе, иногда я предлагал какой-то особенный ритм и темп. В таком духе проходила работа над альбомом».



Чаҕылҕан глубоко чтит и остается верен классическим канонам и традициям игры на хомусе. Такое же бережное отношение к якутской музыке он передает своим ученикам. В то же время, он музыкант с активной творческой позицией и находится в неустанном поиске новых граней звучания древнего народного инструмента. Он не боится экспериментировать в совершенно разных стилях и сочетать несочетаемое. У Чаҕылҕана есть свой собственный узнаваемый стиль. В его руках хомус всегда звучит неповторимо энергично, мужественно и харизматично.



Яркий запоминающийся трек «Ай-Кэрт», где звуки природы Якутии идеально сочетаются с ультра современной аранжировкой и стал основой всего диска «ЧАҔЫЛҔАН УОТА”. Альбом включает в себя 12 треков: «Зов волка», «Ай-Кэрт”, “Сыыйа тардыы», «Буурҕалыын көтүү”, “Дохсун», «Көтүтүү”, “ДьөҺөгөй”, “Саҥа сүүрээн”, “Кыргыһыы чыпчаала», «Дьөһөгөйдүүн көтүтүү”, “Северное дыхание», «Ковбойский мотив». «Большинство моих треков написаны Гошей НАЗАРОВЫМ, — говорит ЧАҔЫЛҔАН, — Я благодарен ему за высокое мастерство и совместную работу!

Сразу после презентации ребята начали работу над новым проектом — Республиканским конкурсом хомусистов, который пройдет 17 февраля в Доме Арчы в Якутске. Организатор мероприятия — Национальный театр танца имени С.А.Зверева. Директором конкурса является Георгий СЛЕПЦОВ — ЧАҔЫЛҔАН. В то же время творческий союз двух активных музыкантов. после выпуска первого альбома уже намерен работать над вторым. Георгия СЛЕПЦОВА и Егора НАЗАРОВА переполняют множество новых музыкальных идей.

