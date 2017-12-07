Госконтракт с Инжтрансстроем о строительстве пускового комплекса Томмот – Нижний Бестях расторгнут

Об этом на своем сайте сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия).

В сообщении говорится, что 5 декабря подписано мировое соглашение между Федеральным агентством железнодорожного транспорта, Единой группой заказчика ФАЖТ и Инжиниринговой корпорацией «Трансстрой» о расторжении государственного контракта с № 412д от 17 ноября 2008 г. на выполнение работ по корректировке «ТЭО», разработке проектной документации и строительстве пускового комплекса Томмот – Якутск (Нижний Бестях) железнодорожной линии Беркакит – Томмот – Якутск.

Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Якутии Семен Винокуров отметил, что в настоящее время идет разработка технического задания на корректировку проекта, после прохождения госэкспертизы будет объявлен конкурс на определение нового генподрядчика и срока окончания строительства Пускового комплекса Томмот – Нижний Бестях. Средства на достройку Объекта в объеме 1,95 млрд. рублей предусмотрены в федеральном бюджете на 2018 год.

«Для нас, железнодорожников Якутии, это действительно очень долгожданное и принципиальное решение, которое достигнуто благодаря колоссальной работе, проводимой на федеральном уровне Главой Республики Саха (Якутия) Егора Афанасьевича Борисова, Правительства РС(Я) и Министерства транспорта и дорожного хозяйства Якутии. Подписание мирового соглашения даст возможность объявить конкурс и определить нового генподрядчика, а значит достроить и ввести в постоянную эксплуатацию участок Томмот – Нижний Бестях. Это позволит полноценно осуществлять перевозки в прямом сообщении между станциями ЖДЯ и РЖД и снимет многие проблемные вопросы» — отметил генеральный директор Акционерной компании «Железные дороги Якутии» Василий Шимохин.

Напоминаем, что перевозка грузов по железнодорожной линии Томмот – Нижний Бестях протяженностью 439 км на условиях оказания услуг локомотивной тяги АО «АК «ЖДЯ» осуществляется с 2014 года на основании договора с ЗАО «Инжтрансстрой» на временную эксплуатацию строящегося объекта «Пусковой комплекс Томмот – Якутск (Нижний Бестях) железнодорожной линии Беркакит – Томмот – Якутск». За это время через станцию Нижний Бестях переработано порядка 1,8 млн тонн грузов.

Временная эксплуатация участка Томмот – Нижний Бестях позволила обеспечить содержание объекта в технически исправном состоянии, обкатку железнодорожного пути, организацию движения поездов, в том числе диспетчерское управление, для перевозки строительных и народнохозяйственных грузов с соблюдений требований безопасности.

«Использование этого участка даже в режиме временной эксплуатации уже дает очень положительные результаты. И это не только рост объемов перевозок. Мы, как перевозчики, за эти почти 4 года занимались не только текущим содержанием пути, обеспечением сохранности переданных нам объектов, но и провели организационно-технические мероприятия по подготовке инфраструктуры, локомотивного парка, персонала – машинистов, дежурных по станциям, составителей, – то есть, все наши подразделения к пуску участка Томмот – Нижний Бестях в постоянную эксплуатацию» — подчеркнул Василий Шимохин.