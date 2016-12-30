Госкомцен РС(Я): утверждены тарифы на социально значимые авиаперевозки

ГКЦ РС (Я) ежегодно утверждает пассажирские тарифы на авиаперевозки по социально значимым маршрутам с труднодоступными поселениями. Благодаря предоставлению субсидии из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) пассажиры оплачивали в среднем от 23% до 33% от фактической стоимости. На 2017 год из государственного бюджета на выполнение социально значимых перевозок выделено 376 млн. руб.

Средний рост тарифов на авиабилеты составит 4,7% от уровня действующих тарифов.

Так же незначительное варьирование стоимости авиабилета объясняется тем, что при формировании тарифов на 2017 год введена единая методика расчета тарифа по расстоянию перелета, в результате чего происходит плавное сглаживание тарифов по маршрутам. Учитывая социальную значимость и безальтернативность данных авиаперевозок, расчет рейсов осуществляется на самом минимальном уровне без учета рентабельности авиапредприятия. С учетом роста ставок, сборов за аэропортовое обслуживание, предоставление метеорологических и аэронавигационных данных, затрат на содержание воздушных судов и стоимости авиаГСМ окупаемость пассажирского тарифа составит 30% от фактической стоимости. К примеру пролететь из поселка Абый Абыйского улуса (района) до села Оттох Атах этого же улуса при расстоянии 23 км стоило бы 4 735 руб., вместо установленного тарифа 1 420руб., из поселка Оленек Оленекского района до села Эйик при расстоянии 360 км население будет платить 6 442 руб. против экономически обоснованного тарифа 21 473 руб.