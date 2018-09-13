Госкомцен РС(Я) объявляет конкурсный отбор в члены Общественного совета

Государственный комитет по ценовой политике Республики Саха (Якутия) объявляет о начале проведения конкурсного отбора в члены Общественного совета при Государственном комитете по ценовой политике Республики Саха (Якутия).

Общественный совет создан приказом Госкомцен РС(Я) по предложению Общественной палаты РС(Я) в целях обеспечения взаимодействия Госкомцен РС(Я) с общественными объединениями.

Общественный совет является постоянно действующим совещательно-консультативным органом общественного контроля и осуществляет свою деятельность на общественных началах.

Заявление на участие в конкурсном отборе в члены Общественного совета оформляется в письменном виде, в произвольной форме и должно содержать:

— краткую информацию о кандидате в члены Общественного совета;

— информацию о приложенных документах и количестве листов, на которых они прилагаются.

К заявлению на участие в конкурсе прилагаются:

— анкета, заполненная собственноручно (форма анкеты прилагается);

— иные документы, характеризующие лицо, желающее принять участие в конкурсе.

С объявлением можно ознакомиться на официальном сайте Госкомцен РС(Я) https://gkcp.sakha.gov.ru/news/front/view/id/2937971.»