Госкомцен РС(Я) объявляет конкурсный отбор в члены Общественного совета

Государственный комитет по ценовой политике Республики Саха (Якутия) объявляет о начале проведения конкурсного отбора в члены Общественного совета при Государственном комитете по ценовой политике Республики Саха (Якутия).
Общественный совет создан приказом Госкомцен РС(Я) по предложению Общественной палаты РС(Я) в целях обеспечения взаимодействия Госкомцен РС(Я) с общественными объединениями.
Общественный совет является постоянно действующим совещательно-консультативным органом общественного контроля и осуществляет свою деятельность на общественных началах.
Заявление на участие в конкурсном отборе в члены Общественного совета оформляется в письменном виде, в произвольной форме и должно содержать:
— краткую информацию о кандидате в члены Общественного совета;
— информацию о приложенных документах и количестве листов, на которых они прилагаются.
К заявлению на участие в конкурсе прилагаются:
— анкета, заполненная собственноручно (форма анкеты прилагается);
— иные документы, характеризующие лицо, желающее принять участие в конкурсе.
С объявлением можно ознакомиться на официальном сайте Госкомцен РС(Я) https://gkcp.sakha.gov.ru/news/front/view/id/2937971.»
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