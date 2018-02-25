ГоскомАрктики выражает соболезнование Ивану Павлову

Коллектив ГоскомАрктики Якутии выражает глубокие соболезнования Ивану Петровичу Павлову, первому заместителю председателя ведомства по поводу безвременной кончины отца Павлова Петра Ивановича, участника и ветерана Великой Отечественной войны, заслуженного работника народного хозяйства Якутской АССР, Почетного гражданина Момского района.

Павлов Петр Иванович родился 27 декабря 1921 года в наслеге Эргис Западно-Хангаласского улуса в небогатой семье крестьянина. В семье было пятеро детей, он – второй ребенок. Отец был единственным добытчиком, чтобы прокормить семью он постоянно ходил на охоту и рыбалку, а также работал лесорубом в местном сельпо. Семья в хозяйстве держала несколько голов крупного рогатого скота, в чем и помогали родителям старшие дети с маленьких лет.

Петр Иванович в 9 лет пошел в первый класс Ойской начальной школы Немюгюнского наслега. Чуть позже родители перевели его в Покровскую школу, где в третьем и четвертом классах он сидел один за одной партой отдельно. Так он окончил в 1937 году седьмой класс в возрасте 15 лет. После седьмого класса Петя Павлов поехал учиться в Якутск на шестимесячные курсы учителей начальных классов, в конце которых получил профессию учителя. В 1938-1939 учебном году он работал учителем начальных классов Качикатской школы, а в следующем учебном году – в Жемконской школе.

В 1940 году, после полугодовой учебы в Якутской школе по подготовке руководителей и специалистов сельского хозяйства, Петр Иванович направлен на работу организационным инструктором земельного отдела Управления Орджоникидзевского района. В июне 1942 года он получил повестку на защиту Родины от немецко-фашистских захватчиков. Участвовал в освобождении Белоруссии, Украины и Прибалтики. Трижды ранен, имеет боевые награды.

Вернувшись в 1945 году с фронта с Победой, Петр Иванович начал работать в Покровске инспектором в районной сберкассе. В 1949 году за добросовестный и упорный труд, а также за качественные показатели в послевоенные годы его с повышением назначили заведующим сберкассой Усть-Янского района. Север с тех времен нуждался в кадрах, и они ценились, хорошие – тем более. В 1952 году Петр Иванович переводится заведующим в отдел сельского хозяйства райкома партии. В то время в районе было всего 9 колхозов, которые занимались оленеводством, рыболовством и охотой. В 1954 году молодого и энергичного инициатора сельского направления по рекомендации руководства района областной комитет партии направил на учебу в Якутскую советско-партийную школу.

В 1958 году, после успешного окончания советско-партийной школы, Петра Ивановича снова ждала северная земля – бюро Якутского обкома КПСС его направило в Момский район. На новой земле он начал свою трудовую деятельность с секретаря (освобожденного) партийного комитета колхоза «Победа». Потом был назначен редактором районной газеты «Социализм кыайыыта» («Победа социализма»). В это время, по решению областного комитета партии, в северных, наиболее подготовленных районах республики образовались новые современные хозяйства – совхозы. В Момском районе на базе колхозов «Коммунизм», «Победа», «Правда» и «Сайдыы» 1 января 1961 года был образован совхоз «Момский». Петра Ивановича сначала поставили секретарем партийного комитета нового совхоза, потом – директором. Так он с ноября 1961 года до 1 января 1983 года и в течение 22 лет работал бессменным директором совхоза «Момский».

Петр Иванович, не только в период руководства совхозом, но на протяжении всего жизненного и трудового пути, все свои знания и усилия приложил усилению, развитию и процветанию сельской жизни и сельского хозяйства Севера нашей родной Якутии. Село и сельское хозяйство – это единый комплекс жизни и жизнедеятельности селян и тех, чья жизнь как-то или каким-то образом связана с селом и его хозяйством. Он это понимал еще с ранних лет, потому что сам родился и вырос в крестьянской семье на селе, по себе знал труд и тяготы в сельской местности. Поэтому самой главной целью его было создание условий труда для работников производства.

Будучи директором совхоза «Момский», в целях увеличения и стабилизации производственных показателей, Петр Иванович сделал проект будущих производственных мощностей, рассказал, показал и доказал вышестоящим ведомствам и организациям, что без создания и улучшения условий труда работников невозможно достичь каких-либо результатов. В итоге проект поддержали. Сначала он «связал» все 6 отделений совхоза («Победа», «Орто Дойду», «Соболоох», «Суон Тиит», «Улахан Чыыстай» и «Уруйэ тордо», которые имели маломощные электрические станции) электроэнергией из центра района – с. Хонуу, где расположилась центральная усадьба совхоза, причем опоры энергоносителей были построены через реки Индигирка и Мома.

С того времени, как планировал дальновидный руководитель крупного хозяйства с большим будущим Петр Иванович, практически все производственные показатели пошли по пути увеличения. Было тогда в хозяйстве всего 2500 голов крупного рогатого скота (при этом с каждой коровы доили, в среднем, по 2000 кг молока, а отел составлял 100%), 3000 голов лошадей и около 40 тыс. голов оленей (получение приплода здесь составляло 87-92 %), а также 800 голов лис. Одновременно, благодаря развитию энергетики, в отделениях начали строиться такие производственные объекты, как механизированные животноводческие комплексы, производственные коневодческие базы, большие гаражи для обновленного парка техники, квартальные котельные, жилые комплексы для работников отделений и т. д., а также ранее построенные жилые дома подсоединились к центральному отоплению. Наряду с ними «росли» и социальные объекты: детские сады, сельские клубы, спортивные залы, аэроплощадки и тюд. Началась работа по переработке местной продукции сельского хозяйства. Словом, пошло оживление в жизни народов Севера, что было неотъемлемой частью проводимой в то время политики того экономического строя. В результате чего совхоз «Момский» стал зеркалом не только Момского района, но и всего Крайнего Севера нашей республики.

В годы совхозного строительства совхоз «Момский» в республиканских социалистических соревнованиях постоянно находился в числе победителей и лидеров. А в 1972 году за достигнутые успехи в социалистическом соревновании, проведенном в честь 50-летия образования СССР, совхоз «Момский» был награжден юбилейным Почетным Знаком «50 лет СССР» с золотом украшением и Красным Знаменем Центрального комитета КПСС, Совета Министров СССР, Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов и Центрального комитета ВЛКСМ.

Позже, в 1986 году, наградой союзного значения для северного хозяйства стало переходящее Красное Знамя ЦК КПСС, СовМина СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ с занесением на Всесоюзную Доску Почета на ВДНХ СССР.

Более того, одним из векторов славных трудовых достижений Павлова Петра Ивановича по праву считается воспитание кадров для работы в отраслях народного хозяйства, что является мудрым подходом руководителя.

Петр Иванович являлся участником Великой Отечественной войны, кавалером орденов Ленина и Отечественной войны I степени, делегатом XXIV съезда КПСС, заслуженным работником народного хозяйства Якутской АССР, Почетным гражданином Момского района, с. Техтюр Хангаласского улуса. Награжден солдатской медалью «За отвагу».

Петр Иванович был хорошим семьянином, заботливым отцом, дедушкой и прадедушкой большой и дружной семьи, с женой Тамарой Иннокентьевной воспитали 9 детей, имеют 24 внука и 31 правнука.

Награды и звания Павлова Петра Ивановича:

1. Медаль за Отвагу № 1146342, 1943 год

2. Медаль за Победу над Германией, 1946 год

3. Орден Ленина № 396964, 1971 год

4. Орден Отечественной войны 1 степени № 2067708, 1985 год

5. Заслуженный работник народного хозяйства ЯАССР, 1981 год

6. Отличник сельского хозяйства № 297, 2007 год

7. Наставник Молодежи знак ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, 1991 год

8. Почетный гражданин Момского района, 2002 год

9. Почетная Грамота Верховного Совета РСФСР, 1972 год

10. Медали ВДНХ серебро, бронза и золото, 1980-е годы

11. Благодарственное письмо Государственного Собрания (Ил Тумэн), 2007 год

12. Делегат ХХIV съезда КПСС