Госдумой принят новый законопроект о садоводстве

В комментарии член Комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Галина Данчикова обратила внимание на установленные для садоводов и огородников принципиально новые нормы. Теперь по новому законопроекту они могут обеспечивать себя плодовой и овощной продукцией без образования юридического лица.

Но если правообладатели земельных участков хотят быть членами товарищества, то такая возможность собственникам земли и гражданам, владеющим ею на правах бессрочного пользования или аренды, предоставляется.

Новый законопроект коллегам представил председатель Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, который подчеркнул, что законопроект вводит понятие «жилой дом» и исключает определения терминам «дача», «дачный дом», «дачное хозяйство». Это сделано для недопущения правовых неопределенностей после решения Конституционного Суда об объединении содержания понятий «садового» и «дачного» участков.

В законопроекте прописаны полномочия органов некоммерческих организаций, создаваемых для ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства, их ответственность. Для удобства голосования вводится очно-заочная и заочная формы проведения общих собраний членов товарищества, которые упростят сбор кворума.

В новой редакции правовой документ предусматривает проведение таких собраний с принятием решения о безвозмездной передаче части имущества общего пользования (автомобильные дороги, объекты электросетевого хозяйства, водоснабжения, связи и другие объекты) в государственную или муниципальную собственность на добровольной основе.

В нем доработан понятийный аппарат. Так, понятие «границы территории товарищества» заменено на «территорию ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд». Это является одним из ключевых определений в законопроекте, ведь именно от территории ведения садоводства или огородничества зависит размер общего имущества, который находится в общей долевой собственности и управляется товариществом. В документе конкретизированы другие определения, прописаны обязанности лиц, обладающих земельными участками, но не вступившими в товарищество, осуществлять плату за приобретение, создание, содержание, текущий и капитальный ремонт имущества общего пользования, а также за услуги и работы по управлению таким имуществом в размерах, равных установленным для членов товарищества.

Немаловажным новшеством для граждан является упрощение порядка лицензирования скважин товариществ, необходимость которого обусловлена законом о недропользовании. Требование об их обязательном лицензировании вступает в действие с 1 января 2020 года.

Срок вступления в силу законопроекта перенесен на 1 января 2019 года. В случае принятия законопроекта в весеннюю сессию появится переходный период около 1,5 лет. При этом в отношении реорганизационных процедур установлен отдельный переходный период – 5 лет с даты вступления законопроекта в силу (до 1 января 2024 года).

Напомним, законопроект был внесен в Госдуму по указанию Президента страны в апреле 2014 года Правительством Российской Федерации. Его приняли в первом чтении 15 марта 2017 года. В конце месяца с участием депутата Госдумы Галины Данчиковой на площадке Общественной палаты Республики Саха (Якутия) прошло обсуждение проекта федерального закона «О садоводстве, огородничестве и дачном хозяйстве и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». На этой встрече представители общественности говорили, что в Якутии мало садоводов, но много огородников и дачников. В непростых климатических условиях им надо собрать за короткое лето на дачных участках плодово-ягодный урожай и вырастить экологически чистые овощные культуры. Уже хорошо, что они смогут это делать без создания СОТов и дачных кооперативов. Кто этим занимается, понимает, как это важно, быть на своей земле хозяином. Наконец, почему так нужен выверенный во всех отношениях и приближенным к нуждам людей радикально новый документ, принимаемый взамен устаревшего Федерального закона № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединениях граждан», которому уже 20 лет.