Госдума РФ приняла постановление о совершенствовании услуг почтовой связи России

Государственная Дума поддержала курс Минкомсвязи РФ на повышение доступности и качества обеспечения граждан современными услугами почтовой связи посредством цифровой экономики.

Комментируя принятое нижней палатой Парламента РФ постановление по итогам выступления в рамках «правчаса» министра Николая Никифорова, депутат от Якутии Галина Данчикова акцентировала внимание в этом документе на актуализации проекта федерального закона «Об особенностях реорганизации федерального государственного унитарного предприятия «Почта России».

Депутат напомнила, что этот законопроект вызвал много вопросов у Общественной палаты Якутии. Общественники были обеспокоены тем, что после принятия закона в отдаленных малонаселенных пунктах республики почтовые отделения могут оптимизировать. Зная об огромных расстояниях в регионе, возникли сомнения, сможет ли «Почта России» сохранить свою социальную направленность.

Почтовые отделения в северных и арктических поселках были и остаются единственным источником связи и предоставления услуг по доставке корреспонденции, выплате пенсий, социальных пособий и денежных переводов.

Депутат Данчикова обратилась к руководству ФГУП «Почта России» с просьбой проинформировать, имеют ли под собой основу опасения северян.

Разделяя озабоченность депутата от Якутии, генеральный директор ФГУП «Почта России» Николай Подгузов ответил, что социальная функция почтовой службы, как базового элемента публичной инфраструктуры, сохранится. При этом он подчеркнул, что приоритетом федерального предприятия, вне зависимости от его организационно-правовой формы, является выполнение всех установленных законодательством требований по обеспечению жителей Крайнего Севера и приравненных к ним районов качественными и доступными услугами связи.

Галина Данчикова подчеркнула еще несколько важных аспектов постановления. В документе получил отражение вопрос «об установлении обоснованной дифференциации оплаты труда для работников ФГУП «Почта России» различных категорий».

К парламентарию с этой проблемой обращались почтальоны арктических и северных районов Якутии. В начале декабря его снова поставили почтовики Среднеколымского района, где Галина Данчикова проводила встречи с населением.

Говоря о повышении доступности и качества почтовых услуг, парламентарий отметила, что эта работа будет проводиться в рамках программы «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденной Правительством РФ в июле этого года.

Госдума считает, что параллельно с ней нужно продолжить реализацию инвестпроекта «Ликвидация цифрового неравенства в малонаселенных пунктах России», где речь идет о строительстве телекоммуникационной сети для обеспечения доступа к «Интернету».

Правительству РФ предложено разработать четкие механизмы взаимодействия ФГУП «Почта России» с «Почта Банком», и обратить внимание на повышение эффективности деятельности всех структурных подразделений объектов федерального предприятия, сказала Галина Данчикова.