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5 июля 2018, 11:17
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Госдума приняла законопроект, разрешающий доступ родственников пациентов в реанимацию

Государственная Дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, разрешающий членам семьи посещать пациентов, находящихся в реанимации. Изменения, которые вносятся в часть 1 статьи 79 федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», обеспечивают возможность посещения родителями, иными членами семьи, законными представителями пациента отделений реанимации и интенсивной терапии при оказании больному стационарной медицинской помощи. При этом порядок посещения должен устанавливаться уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Член комитета Госдумы по охране здоровья, руководитель направления партийного проекта «Единой России» «Здоровое будущее» Николай Герасименко, внесший на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, подчеркнул, что принятия этого важного законопроекта ожидают миллионы людей. «Неоднократно обращались по поводу допуска родственников в отделения реанимации и интенсивной терапии общественные и пациентские организации, деятели искусства и культуры», – отметил он.

По словам парламентария, сегодня доступ практически ограничен, так как в законе написано, что медучреждения должны создавать условия для посещения, но обязанности разрешить посещения нет.

«Все отдается на откуп главного врача и заведующего отделением реанимации. Поэтому в одних отделениях допускают, например, у нас есть такое понятие, как «открытая реанимация», а в других – нет. Данный законопроект позволит упорядочить этот процесс и введет обязанность медицинской организации допускать пребывание родственников в реанимации», – пояснил Герасименко, отметив, что порядок посещения будет определяться нормативным актом Минздрава России.

Депутат считает очень важным принятие законопроекта для родственников, особенно для родителей маленьких детей. В таком случае очень важна поддержка родственников, уверен парламентарий.

Партийный проект «Единой России» «Здоровое будущее» направлен на получение гражданами качественной и доступной медицинской помощи, обеспечение дальнейшего совершенствования системы высокотехнологичной медицинской помощи, усиление пропаганды здорового образа жизни. Одним из основных направлений проекта является дальнейшее развитие системы амбулаторных и стационарных детских медицинских организаций, целенаправленное развитие системы школьной медицины, сохранение здоровья детского населения. Немаловажную роль играет в реализации проекта создание системного подхода к работе по улучшению качества природной среды и экологических условий жизни человека.

 

Источник: Пресса Единая Россия.
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