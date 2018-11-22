АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
-32
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курс ЦБ
$  65.61
 74.80
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
22.11.2018, 22:24
Якутск
Резонанс
Сардана Авксентьева возмущена
22.11.2018, 22:17
Лонгрид
Подведены итоги конкурса «Спасите мой двор от загрязнения»
22.11.2018, 21:53
Общество
Телеканал «Якутия 24» покажет пресс-конференцию об изменениях параметров пенсионной системы
22.11.2018, 21:35
Культура & Образование
В честь 75-летия народного художника Якутии Тимофея Степанова открылась юбилейная выставка
22.11.2018, 21:15
Культура & Образование
Играют солисты оркестра
22.11.2018, 20:59
Экономика
Счетная палата Якутии нашла в Минкультуре нарушения на один миллиард
22.11.2018, 20:54
Культура & Образование
Душа хора Филармонии Якутии поговорила со своими слушателями через музыку
22.11.2018, 20:40
Культура & Образование
Фильм якутского режиссера получил главный приз на московском кинофестивале
22.11.2018, 20:18
Общество
Глава Якутска и руководители правоохранительных структур обсудили вопросы и перспективы взаимодействия
22.11.2018, 20:00
Официально
Госдума приняла закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2021 года
22.11.2018, 19:54
Красота & Здоровье
Акция на розы от «Зеленого рая»!
22.11.2018, 19:47
Экономика
«Горячая линия» Центра поддержки предпринимательства: предприниматели узнали про инвестиции
22.11.2018, 19:32
Культура & Образование
Зима начинается с Якутии: в Якутске пройдет международный конкурс «Бриллианты Якутии»
22.11.2018, 19:23
Судебная хроника
Видео
«Он пришел убивать». Отец Иннокентия Макарова недоволен приговором убийце сына
22.11.2018, 19:11
Общество
Якутия получит в 2019 году пять вертолетов с медицинским модулем
22.11.2018, 18:54
Официально
Жителям Дальнего Востока разрешили ввозить праворульные машины без ГЛОНАСС
22.11.2018, 18:41
Общество
Видео
ЗАГС Якутии: С какой страны самый популярный муж-иностранец у якутянок
22.11.2018, 18:20
Культура & Образование
Якутяне – участники Всероссийского форума национального единства
22.11.2018, 18:00
Общество
Игра от якутской компании лидирует в США и Китае
22.11.2018, 17:50
Общество
В Томпонском районе продолжается строительство гимназии
22.11.2018, 17:40
Общество
График плановых работ энергетиков на 23 ноября
22.11.2018, 17:30
Происшествия
В Сунтаре водитель сбил ребенка и скрылся
22.11.2018, 17:20
Культура & Образование
Сергей Расторгуев побывал на международном культурном форуме
22.11.2018, 17:10
Общество
Федеральная дорога «Вилюй» будет проложена через Вилюйск
22.11.2018, 17:00
Якутск
Депутаты приняли бюджет Якутска на 2019 год
22.11.2018, 16:50
Культура & Образование
Программа Международного кочующего фестиваля этнической моды «Солнечный олень»
22.11.2018, 16:40
Общество
Анонс
Как в Якутске отметят Международный день инвалидов
22.11.2018, 16:30
Красота & Здоровье
Почему нужна вакцинация против пневмококковой инфекции
22.11.2018, 16:20
Общество
Успей принять участие в акции ко Дню рождения Алмазэргиэнбанка: Стань счастливым обладателем iPhoneXS!
22.11.2018, 16:10
Экология
Алроснение Вилюя: Минэкологии вновь проверяет Вилюй и Ирелях
22.11.2018, 16:00
Культура & Образование
Семейные чтения Ойунского могут принести победу в конкурсе
22.11.2018, 15:46
Судебная хроника
Вынесен приговор убийце трехкратного чемпиона мира по кик-боксингу Иннокентия Макарова
22.11.2018, 15:40
Общество
Для реконструкции моста на трассе «Лена» понадобилось изменить категорию земель
22.11.2018, 15:30
Культура & Образование
Чысхаан и Хаарчаана открыли премьерный показ фильма «Ёлки
22.11.2018, 15:10
Спорт
Видео
Обливания водой и силовые тренировки: Как мас-рестлеры из Германии готовились к чемпионату мира
22.11.2018, 15:00
Культура & Образование
Якутская ГСХА и Монгольский государственный аграрный университет обсудили перспективы сотрудничества
22.11.2018, 14:50
Культура & Образование
К 110-летию М.И. Эверстова в Институте развития образования прошли юбилейные мероприятия
22.11.2018, 14:40
Общество
В Якутске пройдет Декада инвалидов
22.11.2018, 14:23
Судебная хроника
Резонанс
Убийцу спортсмена Иннокентия Макарова приговорили к 9 годам колонии строгого режима
22.11.2018, 14:03
Судебная хроника
Жительнице Нерюнгри заменили исправительные работы на лишение свободы
22.11.2018, 13:45
Сахалыы
Чурапчылар ыллыыллар
22.11.2018, 13:30
Красота & Здоровье
Названо неожиданное преимущество ранней седины
22.11.2018, 13:15
Судебная хроника
Житель Якутии угрожал полицейскому убийством
22.11.2018, 13:00
Экология
В Горном улусе появились юные лесоводы
22.11.2018, 12:47
Якутск
Позитив
На главной елке Якутска будет новый наряд
22.11.2018, 12:31
Происшествия
МВД Якутии: Родители, будьте бдительны!
22.11.2018, 12:18
Якутия
В Якутии к решению проблем обманутых дольщиков будут подключены главы районов и депутаты
22.11.2018, 12:12
Спорт
Команда Нюрбинской ЦРБ – прорыв налицо!
22.11.2018, 12:01
Экономика
Налоговая инспекция рассказала о новых изменениях
22.11.2018, 11:53
Экономика
Интервью
Василий Шимохин: «Железные дороги Якутии» работают по новым, более низким тарифам
22.11.2018, 11:47
Якутск
Объявление
К сведению горожан: плановые отключения в Якутске на 22 ноября
22.11.2018, 11:31
Экономика
Сахатранснефтегаз: доставляем тепло природного газа, сохраняя родную природу
22.11.2018, 11:24
Судебная хроника
Резонанс
Назначена дата суда над депутатом Румянцевым
22.11.2018, 11:19
Финансы
Алмазэргиэнбанк вошел в топ-40 российских банков по объему ипотечного кредитования
22.11.2018, 11:05
Происшествия
Резонанс
Оленеводы, дрейфовавшие на льдине, госпитализированы
22.11.2018, 11:02
Желток
Instagram
У жгучей блондинки якутского шоу-биза произошло радостное событие
22.11.2018, 10:47
Происшествия
Неисправный «Москвич» украли, чтобы продать на запчасти
22.11.2018, 10:26
Красота & Здоровье
Отдых с пользой для здоровья в санатории «Абырал»
22.11.2018, 10:11
Происшествия
У спящей консьержки украли сумку с деньгами
22.11.2018, 9:58
Экология
Фотофакт
В Якутии подсчитали белых медведей
22.11.2018, 9:41
Судебная хроника
Арестованное имущество должника реализовано на торгах
22.11.2018, 9:27
Происшествия
За минувшие сутки в Якутии произошло четыре пожара
22.11.2018, 9:16
Экология
Прогноз погоды в Якутске на четверг
22.11.2018, 9:02
Культура & Образование
Фильм «Царь-птица» завоевал Гран-при международного фестиваля!
22.11.2018, 9:00
Политика
Резонанс
Народный депутат: перспективы АЛРОСА станут весьма туманными
22.11.2018, 2:42
Политика
Эксклюзив
В Ил Тумэне обнаружилась неучтенная награда!
22.11.2018, 1:54
Культура & Образование
Экстра
Организаторы концерта Си Си Кэтч быстро нашли замену МакSим
22.11.2018, 1:19
Культура & Образование
Позитив
Вечно синее: В Красноярске открывается выставка якутской художницы
22.11.2018, 0:52
Экономика
Facebook
СахаЧай теперь и в сети супермаркетов «Алмаз»
22.11.2018, 0:08
Общество
Сегодня день рождения постпреда, архиепископа, депутата, политика и коуча
22.11.2018, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп. Четверг 22 ноября 2018
21.11.2018, 21:55
Культура & Образование
Зарплата педагогов дошкольных образовательных организаций увеличится
Архив новостей
Официально
22 ноября 2018, 20:00
237

Госдума приняла закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2021 года

Как отмечается в финансово-экономическом обосновании, реализация инициативы позволит уменьшить трансферт из федерального бюджета в ПФР в 2021 году на 609,1 млрд рублей

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Госдума на заседании в четверг приняла закон о продлении заморозки до 2021 года накопительной части пенсии россиян.

В частности, устанавливается обязанность Пенсионного фонда РФ «учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2021 году, исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии». В настоящее время такое правило установлено в отношении периода 2014-2020 годов.

Как отмечается в финансово-экономическом обосновании, реализация закона позволит уменьшить трансферт из федерального бюджета в ПФР в 2021 году на 609,1 млрд рублей.

Член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Баталина назвала это решение «вынужденной мерой, которая не укрепляет доверие к пенсионной системе». Она выразила уверенность, что накопительная пенсионная система должна быть добровольной, а длинные деньги пенсионных фондов должны работать на экономику страны, стимулируя ее рост. Тем не менее, по словам депутата, продление заморозки пенсионных накоплений «позволит обеспечить устойчивость солидарной пенсионной системы» на предстоящие три года.

Ранее о продлении заморозки накопительной части пенсии и на 2021 год заявил глава Минтруда Максим Топилин. По его данным, мораторий на формирование средств пенсионных накоплений, действующий с 2014 года, сэкономил российскому бюджету порядка 2 трлн рублей. В декабре 2017 года был подписан закон о продлении заморозки до 2020 года.

Фото © Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

Источник: https://tass.ru/ekonomika/5821046
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
20.11.2018, 15:06
Происшествия
Эксклюзив
На замминистра возбуждено уголовное дело? — Источник
21.11.2018, 9:57
Общество
Резонанс
Реакция бывшего Ил Дархана на заявление властей Якутии -«Надо жить по средствам»
19.11.2018, 10:51
Финансы
Резонанс
«Кончилась халява, остались долги». Откровения неудачливых инвесторов «Кэшбери»
20.11.2018, 17:50
Красота & Здоровье
Голосование на конкурсе «Мисс Мира» уже началось! Поддержим нашу Наталью Строеву!
19.11.2018, 11:05
Происшествия
Странное поведение жителей Якутска в ночном лесу
20.11.2018, 10:00
Экология
Анонс
Прием заявок на конкурс «Спасите мой двор от загрязнения» завершен
19.11.2018, 10:52
Происшествия
Житель Якутии подозревается в распространении детской порнографии
20.11.2018, 11:31
Происшествия
Микроавтобус со школьниками съехал в кювет
22.11.2018, 2:42
Политика
Эксклюзив
В Ил Тумэне обнаружилась неучтенная награда!
22.11.2018, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп. Четверг 22 ноября 2018
20.11.2018, 15:03
Происшествия
В Якутске постояльцы, кочующие из одной в гостиницы в другую, в конце концов, ограбили одну из них
20.11.2018, 11:45
Политика
Поющему министру не нашлось места в новом правительстве Якутии
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Экономика
22.11.2018

Счетная палата Якутии нашла в Минкультуре нарушения на один миллиард

Судебная хроника
22.11.2018

Вынесен приговор убийце трехкратного чемпиона мира по кик-боксингу Иннокентия Макарова

Культура & Образование
22.11.2018

К 110-летию М.И. Эверстова в Институте развития образования прошли юбилейные мероприятия

Якутия
22.11.2018

В Якутии к решению проблем обманутых дольщиков будут подключены главы районов и депутаты

Интервью
Экономика
22.11.2018

Василий Шимохин: «Железные дороги Якутии» работают по новым, более низким тарифам

Экономика
22.11.2018

Сахатранснефтегаз: доставляем тепло природного газа, сохраняя родную природу

Резонанс
Судебная хроника
22.11.2018

Назначена дата суда над депутатом Румянцевым

Резонанс
Происшествия
22.11.2018

Оленеводы, дрейфовавшие на льдине, госпитализированы