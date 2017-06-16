Госдума повышает штраф автомобилистам, не уступившим дорогу пешеходам

Усилить административную ответственность водителей транспортных средств за не предоставление преимущества в движении пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения, за исключением водителей транспортных средств, пользующимся преимуществом в движении, призван законопроект № 97652-7 «О внесении изменения в статью 12.18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».

Законопроект внесен в Государственную Думу Правительством РФ и рассмотрен в первом чтении на пленарном заседании 15 июня. Проект федерального закона разработан для обеспечения безопасности жизни и здоровья наиболее уязвимых участников дорожного движения – пешеходов.

По словам официального представителя Правительства Российской Федерации, статс-секретаря – заместителя министра внутренних дел Российской Федерации Игоря ЗУБОВА, водитель, не уступивший дорогу пешеходу, будет оштрафован от 1,5 до 2,5 тыс. рублей.

Замминистра сообщил, что в результате ДТП с участием пешеходов на переходах в 2016 году погибли 802 человека, ранены 14 тыс. человек. Игорь Зубов отметил, что сложившаяся ситуация требует особого внимания. По его словам, усиление штрафных санкций станет дополнительной профилактической мерой и будет способствовать стабилизации обстановки на дорогах.

За законопроект в первом чтении проголосовали 323 депутата.