Госдума планирует отклонить законопроект Госсобрания Якутии по ювелирке

Госдума планирует отклонить законопроект Госсобрания Якутии о покупке ювелирных изделий. Речь идет о проекте закона №225171-7 «О внесении изменений в статью 7 федерального закона «О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (в части изменений условий проведения идентификации клиента – физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, при покупке ювелирного изделия из драгоценного металла и драгоценных камней).

Законопроект был внесен на рассмотрение профильного комитета Госдумы 13 декабря 2017 года. На сегодня решение комитета – рекомендовать Госдуме отклонить в первом чтении. Его рассмотрение переносилось несколько раз – сначала на 17 января, затем на 19, 24 и 26. Последний раз его перенесли на 7 февраля, однако вчера, 6-го, стало известно, что рассмотрение вновь отложено. Теперь ждем, когда данное решение поступит на заседание Госдумы.

По словам депутата Ил Тумэн Виктора Федорова, вопрос о ювелирной промышленности был рассмотрен в Ил Тумэне еще 14 июня 2016 года, он прошел парламентские слушания, совещание при участии Торгово-промышленной палаты и Алмазного совета.

«Были сформулированы те вопросы, которые необходимо решить на федеральном уровне, — говорит Федоров. – Также те вопросы, которые необходимо решать на республиканском уровне, в том числе вопрос ГУП «Комдрагмет», чтобы он стал базовой организацией в развитии алмазобриллиантового комплекса, золотодобывающей промышленности, гранильного и ювелирного производства – то есть занимался тем, что у них заложено в уставе».

По словам Федорова, необходимо было решить вопрос по НДС, в том числе упорядочить ввозные пошлины, а также по возможности ликвидировать излишние административные барьеры по вывозу продукции, организации таможенного поста, изменить систему государственного контроля при производстве драгоценных металлов и ювелирной продукции в части снижения излишних требований. В том числе было предложение внести изменения в федеральный закон «О противодействии легализации отмывания доходов, полученных преступных путем, и финансирования терроризма».

— Согласно действующей редакции этого закона, при покупке физическим лицом ювелирных изделий на сумму, превышающую 40 тысяч рублей, а также при использовании персонифицированной системы платежа – то есть карты на сумму, превышающую 100 тысяч рублей, производится идентификация покупателя, то есть надо предъявлять паспорт, — говорит Федоров. – Закон был принят в декабре 2015 года, прошло достаточно много времени, существенно повысилась стоимость доллара, стоимость продукции. Что касается покупок ювелирных изделий, то согласитесь, люди не всегда носят с собой паспорт, да и не все хотят идентифицировать себя при покупке ювелирных изделий. Что уж греха таить, мужчина не всегда покупает ювелирные изделия для своей жены или тещи. Поправку внесло правительство Якутии по предложению парламентских слушаний и по предложению предприятий ювелирной промышленности республики.

Суть предложения заключается в том, чтобы увеличить сумму с 40 тысяч до 200 тысяч рублей для наличного расчета, и со 100 до 500 тысяч при безналичном расчете.

Мы, депутаты, в соответствии с этим поручением на пленарном заседании Госсобрания 4 июля 2017 года приняли поправку, которая была принята и направлена в Госдуму РФ.

Предложение рассметрено в Комитете по финансовому рынку 13 декабря 2017 года, председатель комитета — А.Г. Аксаков. При этом получено заключение комитета Госдумы по финансовому рынку, где они отказывают нам в принятии данного закона. Имеется заключение правительства РФ, в котором указано, что принятие данного закона нецелесообразно. Предварительно известно, что в феврале-марте законопроект будет рассмотрен в Госдуме, и он готовится к отклонению в первом чтении. Мы считаем, что это неправильно, это сдерживает реализацию ювелирных изделий в республике и в стране в целом.

Одним из инициаторов внесения изменений в действующий закон был Александр Павлов, владелец – генеральный директор ООО «Киэргэ». Так, Павлов выступил с предложением об облегчении таможенной процедуры при экспорте ювелирных изделий.

Надо открывать границы на экспорт, считает владелец ювелирной сети.

— Покупательная способность по стране упала. В Якутии снижение покупательной способности оценивается в более чем 20%, по России в целом – более чем на 40. Это произошло с введением так называемых санкций в 2014-2015 годах. Но покупательная способность может быть увеличена. Для этого, в числе предпринимаемых мер, необходимо снизить таможенные барьеры, — уверен Александр Павлов.

По словам предпринимателя, на сегодняшний день при вывозе ювелирных изделий необходимо уведомить таможенного брокера. Процедура требует огромного количества документов и денег и занимает очень продолжительное время.

— В прошлом году мы ездили на выставку ювелирных изделий в Лас-Вегас, — продолжает Павлов. — Мы подали документы таможенному брокеру в конце марта и получили их только черед два с половиной месяца – в июне. При этом мы не имели права продавать изделия на выставке.

Все это, по мнению владельцы сети, мешает и тормозит реализацию продукции. «На мой взгляд, очевидно, что чем больше мы продадим, тем больше налогов в казну страны это принесет. К сожалению, законодатель этого не понимает», — говорит Павлов.

«В настоящее время законопроект готовится к отклонению. Существует практика, что инициатором (в нашем случае Госсобранием Ил Тумэн) возможен отзыв указанного закона на доработку. Но позиция профильного комитета Госсобрания такова, чтобы принципиально не отзывать данный законопроект, так как дорабатывать там практически нечего. Он имеет очень важное значение для наших ювелиров, и планируется подключить депутатов в Государственной думе РФ от республики к отстаиванию данного законопроекта», — почеркивает депутат Госсобрания Якутии Виктор Федоров.