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Красота & Здоровье
5 июня 2017, 12:43
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Госдума может запретить больницам оказывать платные услуги

Первый заместитель председателя Комитета Государственной думы России по охране здоровья Федот ТУМУСОВ собирается внести на рассмотрение депутатов законопроект, согласно которому запрещается государственным и муниципальным медицинским организациям устанавливать коммерческие прайс-листы за оказанные услуги.

По его словам, если этого не сделать (не запретить оказывать платные услуги — Прим.ред.), у пациентов будут проблемы с записью к докторам.
Сегодня врач может принять больного через неделю после обращения, в лучшем случае, а если заплатить за прием, то можно попасть к доктору моментально, возмущается он.
Из разработанного парламентарием законопроекта следует, что платные медицинские услуги смогут оказывать только частные клиники, сообщает «Парламентская газета».
Тумусов отметил, что документ поступит в Госдуму в этом месяце.

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Источник: riafan.ru
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