Госавтоинспекция просит воздержаться от дальних поездок во время метели

По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в предстоящие выходные дни в ряде районах республики ожидаются понижение температуры, метель, порывистый ветер до 17-22 м/с., местами выпадение снега, туман.

На трассах «Вилюй», «Лена», «Колыма» вдали от населенных пунктов на базе вездеходного спецфургона «Камаз» в круглосуточном режиме несут службу сотрудники Управления ГИБДД. Экипажи ДПС будут иметь при себе термос с горячим напитком (чаем или кофе), чтобы, в случае необходимости, помочь согреться участникам движения, попавшим в затруднительную дорожную ситуацию.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует в сильные морозы не рисковать своей жизнью и здоровьем и, по возможности, воздержаться от дальних поездок.

В морозную погоду управление транспортными средствами требует определенных навыков. Кроме того в Правилах дорожного движения четко прописано, что автомобилисты при движении обязаны учитывать погодные условия. Малейшая оплошность водителя может стать причиной дорожно-транспортного происшествия.

В условиях недостаточной видимости (туман, снежная пыль на трассах, густые выхлопные газы) очень сложно заметить пешехода или другой автомобиль, а потому скорость должна быть такой, чтобы водитель сумел отреагировать на изменившуюся дорожную ситуацию. Перед выездом не забудьте проверить исправность внешних световых приборов.

Не рекомендуется выезжать в одиночку на загородные дороги, особенно если маршрут проходит по малонаселенным районам. Если возникает крайняя необходимость, водители обязаны подготовиться к поездке. Прежде всего – теплая одежда и обувь, телефон, запас горючего, продовольствия, подручные средства, позволяющие развести костер и дождаться помощи, если транспорт сломался или попал в аварию.

Самое главное – необходимо известить родственников, знакомых о времени отъезда из дома и планируемом времени прибытия в пункт назначения.

Если, двигаясь по загородной трассе, вы видите на дороге автомобиль, стоящий из-за поломки, не проезжайте мимо. Остановитесь, окажите помощь, либо поставьте в известность администрацию или полицию ближайшего населенного пункта. Телефоны дежурной части Управления ГИБДД 35-22-22, 127.

Уважаемые пешеходы, не забывайте, что водители из-за «тумана» или «клубов пара» не всегда имеют возможность вовремя заметить вас. А потому, не смотря на мороз, рисковать и переходить проезжую часть в неустановленных местах не нужно. Старайтесь избегать движения по обочинам дороги.